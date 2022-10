Zarvă mare în Consiliul Local. Motivul: investițiile din Craiova

A fost zarvă mare în ședința ordinară de joi a Consiliului Local Craiova. Mai animată ca oricând, poate și pentru că a avut loc cu prezență fizică după o perioadă inexplicabilă de ședințe online, întrunirea consilierilor municipali a generat discuții aprinse. E drept că au fost și peste 50 de proiecte de hotărâre pe ordinea de zi, dar nu toate au avut parte de dezbateri.

Consilierii municipali USR și PNL au avut însă multe de spus, motivul principal fiind investițiile din Craiova. Aici intră atât proiectele promise de executiv la începutul anului și nefinalizate (multe amânate pentru anul viitor), cât și achizițiile de terenuri private inițiate de primărie.

Tonul l-au dat liderii de grup, Cezar Drăgoescu, respectiv Marian Vasile, de partea cealaltă a baricadei, ca reprezentant al executivului, fiind viceprimarul Aurelia Filip. USR a atacat pe flancul „cheltuielilor primăriei în raport cu investițiile“, în timp ce PNL (Marian Vasile) s-a legat de „lipsa de viziune“ a actualei administrații, aspect de care s-a legat și liderul grupului USR.

Zarvă mare în Consiliul Local Craiova. Opoziția acuză: Cheltuieli multe, investiții puține

De unde au pornit discuțiile? De la execuția bugetului local pe primele nouă luni ale anului și de la o rectificare bugetară.

GdS a prezentat, luni, în detaliu, modul cum s-au cheltuit 626,8 milioane de lei din bugetul Craiovei. Potrivit execuției până la 30 septembrie 2022, municipiul Craiova a înregistrat venituri totale de 668.134.441 lei, dar și cheltuielile au fost pe măsură: un total de 626.826.415 lei, majoritatea pentru funcționare. În schimb, la secţiunea de dezvoltare au fost efectuate plăţi pentru obiective de investiții, proiecte cu finanțare externă nerambursabilă și transferuri de capital de doar 105.741.456 lei.

Zarvă mare în Consiliul Local Craiova. Consilierii USR și PNL s-au abținut de la votul pentru execuția bugetară

La execuția bugetară USR și PNL s-au abținut. Adică un număr de 12 consilieri locali din 27, pentru că doi dintre liberali, viceprimarul Răzvan Diaconu și consilierul Daniel Stoian, au votat „pentru“, precum tabăra PSD+PER. De altfel, cei doi liberali au fost excluși din partid, dar decizia finală va aparține instanței. La rectificarea bugetară însă USR a votat împotrivă.

Revenind la execuția bugetară, viceprimarul Aurelia Filip (foto jos) a fost cea care a venit cu explicații.

Zarvă mare în Consiliul Local. Motivul: investițiile din Craiova

„Nu renunțăm la nimic, toate investițiile prinse în bugetul din acest an sunt în derulare, dar din cauza documentațiilor stufoase care se fac proiectele nu au ajuns la maturitate. Investițiile se pot face și în următorul an. Încă așteptăm situații de lucrări, pentru că sunt constructori care au forță financiară și fac decontul la final de lucrare. De unde am mutat banii către alte proiecte, spre reparații de școli sau de străzi spre exemplu, erau bani pentru execuție, care nu a început pentru că proiectul este în stadiul de SF sau de proiectare. Dacă nu cheltuim banii, îi ia bugetul de stat, de aceea îi direcționăm către alte necesități“, a precizat Aurelia Filip.

Rectificarea bugetară. Unde s-au dus o parte din bani

Când s-a trecut la rectificarea bugetară, viceprimarul nu a mai așteptat reacția opoziției și a dat câteva exemple de redirecționare a banilor către necesitățile urgente ale orașului. Și anume cele 5 milioane de lei către Salubritate,pentru că „am ajuns în situația să măturăm în plus peste 100 de străzi, cele nou asfaltate, care vor avea montate și coșuri de gunoi“ sau cele 6 milioane de lei date RAT SRL pentru compesarea prețului biletelor și abonamentelor.

Zarvă mare în Consiliul Local. Motivul: investițiile din Craiova

La rectificarea bugetară s-a mai dus un milion de lei pentru achitarea cheltuielilor cu utilitățile la stadionul de fotbal, stadionul de atletism și parcarea subterană, 500.000 de lei pentru achitarea facturilor la utilități pentru Water Park, și 12.669.000 lei pentru plata către ADI Ecodolj aferentă serviciilor de colectare, transport deșeuri menajere reziduale, precum și pentru activitatea de salubrizare stradală desfășurată de Salubritate SRL.

Zarvă mare în Consiliul Local Craiova. Cezar Drăgoescu: „O administrație trebuie să genereze venituri“

Explicațiile executivului nu l-au mulțumit pe Cezar Drăgoescu, care a ținut să intervină pentru a spune „povestea neromanțată a acestui buget“.

„Doamna viceprimar, executivul a cheltuit 94% din buget pe funcționare și doar restul de 6% se duce către investiții. Cam acesta este ABC-ul administrativ real, iar prin această rectificare pe care nu o vom vota, evident, se reduc investițiile, practic, cu încă 17 milioane de lei. Dumneavoastră ați bugetat la începutul anului investiții de 92 de milioane de lei, acum șase luni erau bugetate vreo 60 de milioane de lei și acum suntem la 46 de milioane de lei.

Consilierii municipali USR au avut multe de spus în ședința ordinară de joi a Consiliului Local Craiova. Tonul l-a dat liderul grupului, Cezar Drăgoescu

Deci vorbim de investiții la jumătate față de cele asumate la începutul anului, din care ați realizat concret, la nou luni, doar 29%. Cam asta este administrația performantă de care vorbiți. Și pentru că vorbim de administrație, indiferent că este o firmă privată sau o municipalitate, aceasta trebuie să genereze venituri și bunăstare pentru cetățeni, ceea ce dumneavoastră, din păcate pentru craioveni, nu faceți“, a afirmat Cezar Drăgoescu. Acesta a dat și câteva exemple de investiții cu care primăria s-a tot lăudat în acest an și care au fost lăsate pentru anii următori: parcările supraetajate, străpungerea Traian Lalescu – Calea București sau pasajul Gârlești.

Se cumpără terenuri pentru parcări, spații verzi și locuri de joacă

Terenurile private pe care municipalitatea intenționează să le cumpere au stârnit, de asemenea, discuții aprinse. GdS a prezentat în această săptămână ce terenuri ar dori municipalitatea pentru a rezolva în principal, măcar în zonele respective, problema locurilor de parcare.

Alte terenuri sunt cumpărate pentru extinderea cimitirelor sau pentru a se amenaja noi locuri de joacă sau spații verzi. În general, consilierii locali au fost de acord cu campania de cumpărare a unor terenuri private, dar și aici s-a adus în discuție modalitatea în care se face achiziția.

Marian Vasile: „Cuvintele de ordine pentru administraţia PSD sunt lipsă de viziune“

Liderul grupului PNL, Marian Vasile, a acuzat administrația locală de lipsă de viziune. „Cuvintele de ordine pentru administraţia PSD sunt lipsă de viziune. Ne propuneţi să achiziţionăm nişte terenuri. Părerea mea este că s-a greşit când s-a retrocedat, asta este, dar acum oamenii sunt proprietari şi trebuie să găsim o soluţie. Am fost pentru achiziţionarea de terenuri, pentru că laşi în urma ta un patrimoniu mult mai mare. Însă, vă solicit a treia oară, haideţi să o facem transparent! Haideţi să anunţăm intenţia primăriei de a achiziţiona terenuri pe Calea Bucureşti, pe A.I. Cuza, în cartierul Brazda lui Novac, în ce cartier vreţi dumneavoastră.

Marian Vasile: „Cuvintele de ordine pentru administraţia PSD sunt lipsă de viziune“

Folosiţi atât de mulţi bani pentru imagine, încât cred că putem să anunţăm în presă timp de o lună de zile că primăria intenţionează să achiziţioneze toate aceste terenuri şi să ne trezim cu toate cererile doritorilor de a ni le vinde. Asta în primă fază. Pasul doi: să facem o selecţie a acestor terenuri în funcţie de importanţa pe care o considerăm noi pentru Craiova. Pasul trei: bugetarea, că de asta vorbim de viziune. Facem bugetul peste o lună şi ne vom trezi în februarie că mai apare un teren, în martie mai apare un teren, în aprilie încă unul şi noi tot timpul suntem nepregătiţi“, a spus Marian Vasile.

„Asta înseamnă, repet, lipsă de viziune. Vă solicit ca începând de luni să anunțați public, ca toți posesorii de terenuri să-și exprime intenția de a vinde primăriei, iar noi să facem o prioritizare în funcție de interes sau de bugetul pe care îl avem. Să nu fim acuzați că cumpărăm de la Ionescu și nu cumpărăm de la Popescu“, a adăugat liderul grupului PNL, Marian Vasile.

Cum ar afla Primăria Craiova de terenuri

În replică, Aurelia Filip a precizat că primăria află de unele terenuri „în momentul în care proprietarii vin să ceară autorizaţie de construire sau certificat de urbanism pentru construirea de blocuri“, dând ca exemplu terenul de pe Calea București, de lângă „Teatrul Colibri“. „Fac blocuri, dar nu pot construi şi locuri de parcare. Or eu nu pot să nu le dau autorizaţie, pentru că merg în instanţă şi câştigă“, a afirmat viceprimarul Craiovei.

Un răspuns care nu l-a mulțumit pe Cezar Drăgoescu. „Cumpărăm terenuri din zone centrale din cauza bau-bau-lui că vine unul să construiască. Ce P+10, doamna viceprimar, că are 469 mp? Unde face locuri de parcare? Ar trebui să avem regulamente de spaţii verzi, de suprafeţe minime pe care să facem P+10. Haideţi să cumpărăm terenuri și să facem şi parcuri industriale care să genereze venituri pentru municipiul Craiova!“, a conchis liderul USR Dolj.

Citește și Investiţiile Primăriei Craiova, subiect de contre în Consiliul Local