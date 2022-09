Investiţiile Primăriei Craiova, subiect de contre în Consiliul Local

Investiţiile Primăriei Craiova, subiect de contre în CL. Şedinţa Consiliului Local Craiova a început în forţă încă de la primul punct de pe ordinea de zi, o rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului pe anul în curs. În document se menţiona de câteva investiţii de care s-a tot vorbit în acest an, la care se renunţa pentru că nu s-a mai ajuns la demararea lor.

În această situaţie se află parcările supraetajate de care a tot vorbit primarul Olguţa Vasilescu, studiul de fezabilitate pentru pasarela pietonală de la Hanul Doctorului sau reabilitarea pasajului suprateran din centrul Craiovei. Liderul consilierilor locali USR, Cezar Drăgoescu, a reacţionat şi a criticat executivul pentru suma cheltuită până acum cu investiţiile, una considerată infimă în comparaţie cu bugetul municipiului.

„Nu pot să nu constat că, după ce că avem cel mai mic buget de investiţii din ţară – 90 de milioane de lei, se mai şi diminuează cu 30 de milioane de lei. Vorbim de investiţii de 12 milioane de euro într-un an, dintr-un buget de 130 de milioane de euro, adică undeva la 8% – 9% din total. Restul banilor se duc pe funcţionare, pe salarii, organigrame stufoase, ceea ce este inadmisibil. Multe investiţii de care s-a vorbit la începutul anului sunt tăiate acum. Se iau bani de la şcoli, se taie de la parcările supraetajate, nu se mai face skate park. Din cele 12 milioane de euro, s-au investit 1,5 milioane de euro. Să vedem cu arată execuţia bugetară la nouă luni, câte investiţii s-au realizat din toate cele promise la începutul anului“, a spus Cezar Drăgoescu.

Investiţiile Primăriei Craiova, subiect de contre în CL. Olguţa vede altfel lucrurile

Ca răspuns la afirmaţiile liderului USR Dolj, primarul Olguţa Vasilescu a explicat că banii care se iau de la acele investiţii se duc către repararea străzilor şi a şcolilor, deci către alte investiţii. Cele la care se renunţă nu se puteau finaliza la timp, aşa că se vor regăsi şi în bugetul de anul viitor.

Cezar Drăgoescu, liderul consilierilor municipali USR din Consiliul Local Craiova

„Se pare că nu vorbim de acelaşi buget. Dăm bani către străzi, şcoli şi spitale, dăm pentru salubrizare. Şi mai dăm bani pentru programul privind casarea autovehiculelor uzate, 150.000 de lei de la bugetul local şi încă 150.000 de lei, care vin de la bugetul de stat. Aşteptăm ordinul de ministru cu finanţarea, să fie 80% de la stat şi 20% de la bugetul local. Şi să vedem şi câte cereri primim, pentru că până acum nu avem decât două. Mai dăm 4 milioane de lei de la bugetul de stat către copii cu CES (cerinţe educaţionale speciale – n.r.). Nu cred că este vreo problemă că asfaltăm 100 de străzi până la sfârşitul anului. Dăm 7 milioane de lei pentru reparaţii la şcoli, iar restul către străzi“, a spus edilul Craiovei.

Dindirică, ironic: „Hai să privatizăm primăria!“

În discuţie a intervenit şi Teodor Sas, consilier local PNL, care a reluat problema ridicată de Drăgoescu. „Investiţiile scad de la 90 la 60 de milioane de lei şi o rog pe doamna primar să-i răspundă concret domnului Cezar Drăgoescu, nu să vorbească pe lângă subiect. Prin această rectificare, practic am scăzut investiţiile în municipiul Craiova“, a afirmat Sas.

Olguța Vasilescu, primarul Craiovei

„Sunt investiţii pe care le-am programat anul acesta, dar pentru că nu s-a finalizat proiectarea, nici procedurile de licitaţii nu se mai fac anul acesta, aşa că le lăsăm pentru anul viitor. Banii sunt acolo, dar preferăm să-i direcţionăm către alte investiţii, către străzi, şcoli, spitale, pentru utilităţi şi salubrizare“, a răspuns Olguţa Vasilescu. Cezar Drăgoescu a insistat cu atragerea de investitori în Craiova, dar a fost contrat imediat de către Lucian Dindirică, consilier PSD şi preşedintele de şedinţă. „Hai să privatizăm primăria!“, a spus, ironic, acesta.

Investiţiile Primăriei Craiova, subiect de contre în CL. Cum arată rectificarea bugetară care a încins spiritele

La rectificarea bugetară votată joi, în contul primăriei au mai intrat, pe lângă alte sume de bani, şi 4.638.000 lei din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, plus 3.723.000 lei din taxele şi impozitele plătite de craioveni. O parte din bani se vor cheltui pentru achitarea utilităților pentru Sala Polivalentă, hipodrom, fântânile din Parcul „Nicolae Romaescu“ etc (180.000 lei) şi pentru achitarea facturilor la utilități la Craiova Water Parc (220.000 lei). 6.000.000 de lei au fost alocaţi pentru reparaţii curente la unităţile de învăţământ şi 3.000.000 de lei pentru plata către ADI Ecodolj a serviciilor de colectare, transport deșeuri menajere reziduale, depozitare deșeuri municipale amestecate, colectare separată și transport deșeuri menajere reciclabile.

La ce investiţii a renunţat Primăria Craiova? Potrivit rectificării bugetare aprobate în Consiliul Local, din investiţiile bugetate la începutul anului nu vor mai fi realizate în 2022, printre altele, următoarele: amenajare Skate Park (execuție) – 400.000 de lei; achiziție cu montaj sistem de irigat cu aspersoare pop-up – 325.000 lei; amenajări parcări supraetajate în municipiul Craiova (execuție) – 12.120.000 lei; amenajare parcare supraetajată P+3 în municipiul Craiova – zona Liceul Energetic (execuție) – 500.000 lei; Complex sportiv – zona Piața Veche Felix Aderca (S.F.) – 166.000 lei; amenajare sensuri giratorii prevăzute cu elemente modulare prefabricate în municipiul Craiova – 819.000 lei; pasarelă pietonală – zona Hanul Doctorului (S.F.) – 350.000 lei; reabilitare pasaj suprateran Km 0 – Pasajul „Nicolae Titulescu“ (execuție) – 1.000.000 lei. Pe lângă acestea mai sunt şi altele, dar le-am menţionat pe cele de care s-a tot vorbit în acest an.

Câţi bani a încasat Opera Craiova de pe urma IntenCity

La rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Craiova pe anul 2022 apare şi solicitarea Operei Române Craiova de rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli, în sensul diminuării sursei „Alte venituri din prestări servicii și alte activități” cu suma de 2.663.000 lei și suplimentarea sursei donații și sponsorizări cu suma de 28.000 lei, bani încasaţi de la S.C. „La Fântâna” SRL şi SC „IRIDEX GROUP SALUBRIZARE” SRL. Asta arată că din cei 5 milioane de lei estimaţi a se încasa de pe urma Festivalului IntenCity, cum a prognozat instituţia, s-au obţinut doar 2.337.000 lei. Asta dintr-o investiţie de aproape 5 milioane de euro.

Şi la acest punct USR a vota împotrivă, aşa cum a procedat şi la rectificarea bugetară menţionată mai sus. „Vorbim aici de lipsă de experienţă, de o estimare neprofesionistă a veniturilor şi de necesitatea unui organizator privat pentru astfel de evenimente, aşa cum am susţinut de la bun început. Am estimat venituri de 5 milioane de lei şi am realizat aproape jumătate. Nici 10% din cât s-a cheltuit, de accea o să votăm împotrivă“, a spus Cezar Drăgoescu.

„Aşteptăm USR cu investitorii privaţi“, a fost replica lui Ionuţ Pârvulescu, consilier local USR şi directorul High-Tech Industry Park Craiova, al doilea parc industrial al municipiului. „Da, da, chiar îi aşteptăm“, a comentat şi edilul Olguţa Vasilescu. Nici Lucian Dindirică nu s-a putut abţine şi a adăugat: „Uitaţi-vă în zare, domnu Pârvulescu!“.

Când ajung autobuzele electrice și tramvaiele noi

Cum în şedinţă s-a aprobat şi prelungirea traseului 9 până la High-Tech Park, un alt consilier USR, Cosmin Teodorescu, a întrebat când vor fi amenajate şi staţiile de autobuz din această zonă. „Nu puteam să facem staţii înainte de a aproba traseul, e la mintea cocoşului. Am discutat cu cei de la RAT şi se vor amenaja de săptămâna viitoare“, a răspuns Olguţa Vasilescu.

Edilul a mai anunţat că autobuzele electrice noi (cele 30 furnizate de BMC) şi tramvaiele noi (cele 17 achiziţionate de la Pesa) vor începe să sosească la Craiova începând din luna februarie a anului viitor, conform contractului încheiat în 2021.

Citește și: Investiţiile şi proiectele europene, subiect de contre în CL Craiova