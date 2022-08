Cumpărarea terenului de 370.000 de euro mai aşteaptă. USR cere verificarea evaluării

Cumpărarea terenului de 370.000 de euro mai aşteaptă. Proiectul de hotărâre prin care Consiliul Local (CL) Craiova urma să-şi însuşească preţul de pornire al negocierii preţului de achiziţie a terenului de 12.490 mp de pe strada Buzăului, pretabil pentru extinderea Cimitirului Dorobănţie, a fost retras de pe ordinea de zi a şedinţei de joi, în urma discuţiilor iscate de USR pe seama sumei care urma să fie plătită din bugetul local.

Evaluatorul contractat de primărie a stabilit că valoarea terenului de pe strada Buzăului nr. 3 este de 1.829.139 lei, echivalent a 370.346 euro, respectiv 146,45 lei/mp (echivalentul a 29,65 euro/mp). Grupul USR din Consiliul Local a considerat că raportul de evaluare are mai multe vicii şi că preţul real al terenului ar fi mult mai mic decât cel înaintat de evaluator.

Cezar Drăgoescu: „Aici vorbim de banii cetăţenilor şi nu ne putem permite să plătim un preţ aproape dublu“

Aşa că s-a cerut o verificare a acestui raport. „După cum am spus şi în comisii, vreau să vă atrag atenţia asupra mai multor vicii din acest raport de evaluare. Noi considerăm că preţul rezultat este aproape dublu faţă de cel real şi solicităm o verificare a acestei evaluări, pentru a vedea dacă se menţine acest preţ. Evaluatorul, deşi avea comparabile la câteva sute de metri, a luat în calcul terenuri mult mai mici, situate la doi – trei kilometri, în zone de case.

Aşadar, evaluatorul nu a ţinut cont de comparabile aflate în aceeaşi zonă cu terenul propus spre achiziţie, iar în felul acesta s-a denaturat valoarea evaluată, în sensul creşterii preţului. Cred că ştim cu toţii că aici vorbim de banii cetăţenilor şi nu ne putem permite să plătim un preţ aproape dublu faţă de piaţă, doar pentru că evaluatorul a întocmit un raport de evaluare cu lacune“, a spus Cezar Drăgoescu (foto sus, în centru), liderul grupului USR din CL Craiova.

Fostul magistrat Dan Spânu, consilier local PSD, a luat apărarea evaluatorului, susţinând că acesta nu este obligat, conform ghidurilor metodologice de evaluare, să ia în calcul terenul vecin. „Evaluatorul poate să utilizeze parţial acele valori comparabile. Ghidul spune că eu trebuie să apreciez cea mai bună comparabilă, iar el a avut trei comparabile“, a afirmat Spânu. „Dar a avut comparabile la câteva sute de metri, de ce s-a dus la kilometri?“, a intervenit Drăgoescu.

„Trebuie avute în vedere acele oferte care necesită cei mai mici indici de corecţie. Nu ne raportăm la cea mai mică ofertă, ci la cea comparabilă. Dacă ne raportăm la cea mai mică ofertă, atunci poate să existe cineva, în înţelegere, care să vină cu un preţ derizoriu sau, dimpotrivă, cu unul foarte mare. De aceea se apelează la comparabilele cu cele mai mici corecţii“, a mai spus Dan Spânu.

Până la urmă s-a ajuns la un numitor comun. Primarul Olguţa Vasilescu a precizat că şi vecinul proprietarilor terenului de 12.490 mp şi-a manifestat dorinţa de a vinde către primărie, tot pentru o extindere a Cimitirului Dorobănţie. „Nu putem să cerem o reevaluare, dar putem să trimitem observaţiile dumneavoastră evaluatorului. Oricum, şi vecinul vrea să vândă terenul tot pentru extinderea cimitirului, aşa că facem evaluarea şi venim într-o şedinţă viitoare cu ambele rapoarte şi alegem preţul cel mai mic“, a precizat edilul.

Proiectul a fost retras

Prin urmare, proiectul a fost retras până la viitoarea evaluare. Decizia de cumpărare a terenului de 12.490 mp de pe strada Buzăului nr. 3 a fost luată de CL Craiova în şedinţa ordinară din 27 ianuarie 2022, pe motiv că în Craiova există o nevoie acută de locuri de veci, iar pentru Cimitirul Dorobănție municipiul nu dispune de teren necesar extinderii lui.

Discuţii pe seama festivalului IntenCity şi colaborării cu EBD

Discuţii au existat şi pe seama festivalului IntenCity, care va debuta vineri la Craiova, şi a colaborării cu site-ul European Best Destination (EBD), pentru promovarea turistică a oraşului. Consilierii USR s-au declarat împotriva alocării a încă un milion de lei pentru organizarea Festivalului IntenCity, printr-o nouă rectificare bugetară. „Suntem împotriva acestei alocări atâta timp cât, am mai spus-o, nu a existat o transparenţă a cheltuielilor, nu am avut o predictibilitate a veniturilor“, a spus Cezar Drăgoescu.

„Nu putem şti care sunt veniturile, sper să fie sold-out până mâine (vineri – n.r.)“, a răspuns Olguţa Vasilescu. „Veniturile curg, dar nu le vom şti decât după ce vine Opera cu o rectificare şi va vărsa banii în bugetul local“, a spus şi viceprimarul Aurelia Filip.

Consiliul Local a mai aprobat şi includerea municipiului Craiova în clasamentele internaţionale ale European Best Destinations, prin achitarea unei taxe de 22.990 de euro pentru o nouă promovare de 12 luni. „Craiova nu este Budapesta, Viena sau Venezia, nu suntem un oraş turistic. Consider că nu trebuie să aruncăm aşa banii pe fereastră, pentru că nu aşa atragem turişti la Craiova. Ne învârtim prin tot felul de clasamente fără un rezultat real. Ar fi mult mai bine dacă am avea o strategie de turism bine pusă la punct“, a afirmat Cosmin Teodorescu, consilier USR.

Olguța Vasilescu: „Eu zic că asta e cea mai bună promovare“

Consilierii PSD au susţinut însă contrariul: colaborarea cu EBD este un câştig de imagine, iar banii care vin din taxa hotelieră trebuie folosiţi pentru promovare turistică. „Noi nu putem să dăm altă destinaţie banilor din taxa hotelieră, ci doar să facem promovare turistică. Acest site ne-a adus promovare, pentru că după ce am ajuns în clasamente ne-a preluat toată presa. Eu zic că asta e cea mai bună promovare“, a spus şi edilul Craiovei.

