Dai un ban, dar stai în față! Craiova plătește din nou pentru promovare turistică

Dai un ban, dar stai în față! Aceasta pare să fie deviza Primăriei Craiova când vine vorba de promovarea municipiului.

A făcut-o o dată, au apărut tot felul de reacții pe rețelele de socializare, mai ales după primul anunț al edilului Olguța Vasilescu privind locul 6 pe care s-a clasat Craiova în topul celor mai frumoase târguri de Crăciun din Europa în 2021, dar și-a atins scopul. Edilul a pomenit apoi și de taxa de 25.000 de euro plătită pentru ca municipiul Craiova să fie promovat la nivel internațional de către organizația European Best Destinations (EBD), prin site-ul cu același nume.

Informația a fost mediatizată și intens comentată, Craiova s-a mai ales cu un „trofeu“ – locul I în topul „Celor mai bune destinații de Paște din Europa“ în anul 2022, însă nu prin vot, ci pe baza unei selecții de fotografii, dar scopul a fost atins încă o dată. Așa că operațiunea va fi repetată, iar primăria va plăti o nouă taxă către European Best Destinations, pentru încă 12 luni de promovare.

Dai un ban, dar stai în față. Propunere cu discount generos din partea EBD

De data asta, chiar cei de la EBD ar fi venit cu propunerea, oferind Craiovei și un discount generos: 22.990 de euro, de la 34.770 euro. Propunerea de includere a municipiului Craiova în clasamentele internaţionale ale European Best Destinations și achitarea taxei de 22.990 de euro fac parte dintr-un proiect de hotărâre care va fi supus la vot în ședința de joi a Consiliului Local.

Imaginile cu orașul în preajma Sărbătorilor Pascale au dus Craiova și în topul „Celor mai bune ... 1 de 4

„Conform adresei transmise, European Best Destinations propune Primăriei Craiova includerea orașului și a obiectivelor sale cultural-turistice în clasamentele internaționale de specialitate la care municipiul s-ar putea încadra, pentru o perioadă de un an de zile, precum Best Christmas Destinations, Best Cultural Destinations, Best Museums in Europe, Best City Breaks, City Parks etc., beneficiind, astfel, de creșterea vizibilității municipiului la nivel internațional“, se arată în raportul de specialitate atașat proiectului de hotărâre.

Să vină turiștii!

În ultimele 12 luni, municipiul Craiova a beneficiat de un plan complex de promovare turistică la nivel internațional din partea organizației European Best Destinations, partener al Comisiei Europene prin rețeaua EDEN – European Destinations of Excellence, ca urmare a înscrierii în competițiile organizate de această instituție, după cum se specifică în raport. „Beneficiile acestei promovări pentru Craiova și comunitate s-au reflectat în creșterea vizibilității orașului în media internațională și națională și în creșterea numărului de turiști ce au vizitat Craiova în perioada decembrie 2021 – august 2022.

Conform statisticilor transmise de European Best Destinations, pagina cu rezultatul final obținut de municipiul Craiova în cadrul competiției The Best Christmas Markets in Europe 2021 (locul 6) a fost distribuită de mai mult de 100.000 ori pe rețelele din social-media la nivel internațional și a fost vizualizată de mai mult de 2,6 milioane de călători care urmăresc site-ul www.europeanbestdestinations.com“, explică municipalitatea.

Din acest motiv și având în vedere „numărul extrem de mare al menționării municipiului Craiova în toate mediile de promovare și informare ca urmare a participării la competițiile European Best Destinations din 2021, corelat cu interesul crescut al turiștilor de a vizita Craiova și toate beneficiile social-economice ce decurg din aceasta pentru comunitate și autoritatea locală, considerăm oportună continuarea colaborării cu această organizație internațională“, se mai menționează în raportul din spatele proiectului de hotărâre. Potrivit acestuia, taxa de participare de 22.990 euro va fi achitată în lei, la cursul valutar al băncii din data efectuării plății, în două tranșe. Propunerea executivului este ca taxa să fie achitată din sumele colectate la bugetul local din taxa hotelieră.

Dai un ban, dar stai în față. Craiova va fi cap de afiș pe site-ul EBD pentru o lună

Executivul susține că locul 6 în clasamentul european al Târgurilor de Crăciun în 2021 „a propulsat Craiova pe primul loc între destinațiile preferate de turiștii din România în acea perioadă, fapt reieșit din numărul mare de agenții de turism din țară care au organizat excursii de o zi și de tip «city break» în Craiova, din gradul mare de ocupare al unităților de cazare, dar și din încasările crescute la parcările cu plată din centrul municipiului, din luna decembrie 2021“.

Târgul de Crăciun Craiova 2021 1 de 5

În acest context, susțin autoritățile, municipiul Craiova a fost invitat să facă parte pentru încă un an din rețeaua internațională de turism European Best Destinations, cu o ofertă de promovare personalizată și un discount oferit municipiului datorită locului obținut anul trecut în topul Târgurilor de Crăciun din Europa. De asemenea, Primăria Craiova și comunitatea locală „vor beneficia de o campanie personalizată de promovare internațională, pentru o perioadă de un an de zile, prin partenerii media ai European Best Destinations Forbes și Condé Nast Travellers, dar fără a se limita la aceștia“.

Pentru început, potrivit înțelegerii cu EBD, Craiova urmează să fie capul de afiș al site-ului www.europeanbestdestinations.com timp de o lună, în perioada septembrie – octombrie 2022, și va putea beneficia astfel de o audiență estimată la 720.000 persoane. În plus, Craiova urmează să fie promovată printre cele mai bune destinații din Europa timp de 12 luni, cu o audiență estimată la 1,2 milioane de turiști. Pe lângă aceste beneficii, toti abonații site-ului European Best Destinations (peste 640.000) vor primi prin newsletter informații despre Craiova ca și destinație de top în perioada Târgului de Crăciun din acest an, după cum se menționează în raportul proiectului de hotărâre.