Odiseea Târgului de Paşte: EBD explică pentru GdS cum a ajuns Craiova pe primul loc

După vâlva creată de anunţul că oraşul Craiova este cea mai bună destinaţie europeană de Paşte pe site-ul EuropeanBestDestinations.com, Gazeta de Sud a adresat câteva întrebări direct organizatorului, pentru a lămuri mai multe aspecte legate de participarea la acest top. Am întrebat dacă participarea a fost plătită, cine şi cum a votat şi dacă site-ul este partener al Comisiei Europene. Astfel am aflat că oraşul Craiova a fost votat, de fapt, de 1.876 de oameni, nu de 10.700, şi de către un eşantion de utilizatori, nu printr-un vot direct pe site.

În mod surprinzător, European Best Destinations (EBD) a răspuns după numai câteva ore şi, deşi ne-a menţionat că, în mod normal, echipa nu răspunde la alte solicitări de presă în afara celor din partea publicaţiilor de profil, face o excepţie de această dată, având în vedere că „deja am scris despre turismul din Craiova”.

Semnatara mesajului, Perrine, a trimis un mesaj lung, în care a ţinut chiar să facă referire la articolul despre spiritul Craiovei, publicat în data de 28 aprilie în Gazeta de Sud. Am aprecia remarcabila perspicacitate, cercetarea întreprinsă şi viteza mare de reacţie, dacă nu ni s-ar părea puţin dubios tot acest cumul de elemente.

Cum a aflat Primăria ce avem în Inbox

Cel mai straniu a fost, însă, când reprezentanţii Primăriei Craiova ne-au bătut pe umăr ca să ne atenţioneze că am primit răspunsul de la European Best Destinations, în caz că nu ne-am verificat căsuţa de e-mail. Cum au ştiut ei că am primit răspuns la nişte întrebări trimise doar către site-ul în cauză?

Se pare că European Best Destinations a direcţionat mesajul şi către Primărie. Iar răspunsurile la întrebările adresate de către Gazeta de Sud au ajuns, subit, să fie rostogolite de mai multe publicaţii, pentru a fi apoi distribuite de primar şi alţi aleşi ai urbei. Mai mult de atât, Gazeta de Sud a fost acuzată de unii indivizi că nu publică răspunsul. Aşa încât, ca să lămurim lucrurile, ţinem să precizăm că Gazeta de Sud nu publică răspunsurile la întrebări adresate în exclusivitate după orarul nimănui. Cât despre acest mesaj care a ajuns la primărie şi în diverse publicaţii, deşi nu e vorba despre un comunicat, ci un răspuns personal la o solicitare expresă de informaţii făcută doar de GdS, îl oferim cu generozitate tradus integral, mai jos.

O precizare, totuşi. European Best Destinations ne răspunde că Primăria Craiova nu a plătit nimic pentru topul de Paşte. Dar nici nu menţionează nicăieri nimic, nici Primăria şi nici EBD, pentru imaginea completă asupra lucrurilor, despre costul de aproape 25.000 de euro plătit de municipalitate pentru ca oraşul să fie promovat, timp de un an, pe acest site. Promovare încă în vigoare, după calculele noastre, căci hotărârea de consiliu local prin care s-a aprobat această sumă datează din 27 mai 2021.

Este vorba despre acelaşi site pentru care mai multe primării din ţară au plătit câteva mii de euro, în ultimii ani, pentru a apărea în diverse topuri, printre cele mai bune destinaţii în diverse categorii.

Astfel că am solicitat clarificări suplimentare, la care am primit următorul răspuns:

„Avem sute de clasamente. Craiova era deja prezentă în clasamente înaintea contractului menţionat şi va fi şi după, acest contract nu ne obligă să recompensăm Craiova”.

Ce prevede contractul cu European Best Destinations

Hotărârea Consiliului Local Craiova pentru aprobarea sumei de 24.480 de euro pentru promovarea Craiovei pe site-ul www.europeanbestdestinations.com prevede următoarele:

„Propunerea European Best Destinations este de a fi creată o pagină personalizată despre Craiova, care va permite promovarea municipiului timp de 12 luni pe cel mai vizitat site dedicat turismului din Europa. Această promovare va începe în ziua plății taxei de participare (timp de 12 luni). Astfel, Craiova va fi promovată pe cele mai bune destinații europene, printre cele mai bune city break-uri, cele mai bune destinații culturale și printre cele mai bune muzee in Europa (timp de 12 luni).

La această promovare se va adăuga o promovare a Craiovei pe site-ul www.europeanbestdestinations.com, dar și în mass-media internațională precum Forbes și Condé Nast Travellers. De asemenea, se va crea o pagină personalizată despre Târgul de Crăciun din Craiova, pagină ce va fi online, timp de 12 luni, de la data plății taxei de participare. În urma achitării acestei taxe, Craiova va fi, de asemenea, selectată printre cele mai bune 20 de piețe de Crăciun din Europa, alături de Viena, Budapesta, Basel, Tallinn, Manchester, Bruxelles, Paris, va primi logo-uri personalizate „Cele mai bune Târguri de Crăciun din Europa – Nominalizat”. Taxa de participare solicitată către municipiul Craiova, pentru înscrierea în competițiile European Best Destinations, având ca scop promovarea internațională a municipiului timp de un an de zile, este de 24.480 euro, care va fi achitată în lei, în două tranșe, la cursul de schimb valutar din ziua efectuării plății, practicat de banca comercială prin care se efectuează tranzacția.”

Redăm mai jos, integral, răspunsul EBD.

„European Best Destinations lucrează în parteneriat cu reţeaua EDEN a Comisiei Europene pentru turism sustenabil, precum şi cu parteneri din presa de turism. Promovăm turismul în Europa din 2009.

Avem o echipă eficientă, dar restrânsă, şi trebuie să ne concentrăm pe conţinut şi pe munca noastră cu partenerii din media de turism şi cu +/- 400 destinaţii din Europa. Aşa cum scrie în formularul online, răspundem doar la solicitările făcute de media de travel, întrucât scopul nostru este promovarea turismului în Europa, însă, cum tu ai scris deja despre turismul în Craiova, voi încerca să îţi ofer cel mai clar feedback despre acesta.

După cum poţi constata, pe EuropeanBestDestinations avem sute de clasamente tematice.

3 clasamente anuale sunt bazate pe voturi deschise care adună milioane de călători (Destinaţia Anului, Cele mai bune destinaţii de Crăciun, Cele mai bune resorturi de ski), care au loc mereu în perioada nov-dec-ian-feb din 2009.

De-a lungul anului, avem de asemenea clasamente tematice – unele anuale (cele mai bune bijuterii ascunse, cele mai bune plaje), altele care sunt publicate timp de doi ani sau mai mult (cele mai bune destinaţii pentru familii, pentru tineret, de Paşte).

Clasamentele tematice sunt bazate pe un panel de călători. În acest caz, Cele mai bune destinaţii de Paşte în Europa, dintre peste 62 de destinaţii europene, Craiova a fost votată de către un eşantion (panel) de 10.724 călători din 68 de ţări drept Cea mai bună destinaţie de Paşte în Europa 2022-2023. Cei mai mulţi dintre ei sunt reprezentativi pentru audienţa noastră globală generală care constă din călători din Marea Britanie şi Statele Unite, cu vârste între 25-34 ani, preponderent femei. Este, aşadar, bazat pe un vot public, acela al unui eşantion de călători, întrucât avem sute de clasamente.

Participarea la acest top nu a fost plătită, nici publicarea sau folosirea de logouri oficiale, destinaţiile nu sunt informate de clasamentele noastre tematice până la informare.

Se întâmplă să mai contactăm destinaţiile cu puţin înainte de publicarea oficială pentru a verifica informaţia pe care am redactat-o despre loc, pentru a ne asigura că imaginile şi textele sunt potrivite. Deseori cumpărăm noi înşine imagini profesionale cu destinaţiile, dar putem folosi şi imagini furnizate de destinaţia respectivă după prima publicare dacă sunt de o calitate mai bună sau mai relevante.

Putem folosi descrierea evenimentului unei publicaţii dacă nouă ne lipseşte informaţia, pentru a fi relevantă. Majoritatea votanţilor votează pe baza imaginilor şi informaţiei despre destinaţii, unii au fost acolo, alţii vor să meargă acolo, iar alţii sunt interesaţi de aceasta. Fiecare călător în acest clasament tematic a votat pentru 3 destinaţii – un total de 32,172 voturi pentru 62 destinaţii în Europa, iar cele mai votate au fost publicate. În acest caz, 1876 de voturi pentru Craiova, urmate de 1742 de voturi pentru Viena, 1694 voturi pentru Zagreb şi 1692 voturi pentru Roma- 1587 voturi pentru Praga – pentru podium. Astfel, aproape 26% pentru cele 5 cele mai votate destinaţii ale acestui top – când distanţa între două destinaţii este prea mare (de exemplu, după cel de-al 17-lea oraş listat aici am închis clasamentul – ca să nu publicăm cele 62 de destinaţii şi să evităm să publicăm destinaţii votate doar de câteva ori) – sic! (n.r.).

Lucrăm cu reţeaua EDEN a Comisiei Europene de 8 ani, cum poţi vedea în secţiunea „despre noi”, promovând destinaţii sustenabile în Europa, inclusiv Alba Iulia şi Piatra Neamţ în România (şi mult mai multe). Am fost în România acum câţiva ani, în 2019, în Piatra Neamţ, cu Ministerul Român al Turismului şi Secretarul de Stat din minister, pentru Adunarea Generală EDEN.

Echipa noastră este alcătuită din reporteri de turism, unii lucrează 100% pentru EBD, iar alţii atât pentru EBD, cât şi pentru alte publicaţii Media precum Forbes, Forbes, Condé Nast, Geo, National Geo.

Pentru a rezuma:

A fost Craiova informată de această selecţie înaintea votului de către panelul nostru? Nu, Craiova nu a fost nici măcar informată de reînnoirea acestui ranking tematic şi preselecţia sa.

A primit Craiova informaţie înaintea publicării? Nu, clasamentul a fost publicat înainte de emailul de informare a Craiovei despre această selecţie.

Există vreun cost legat de acest clasament pentru destinaţie: Nu.

Lucrează EBD cu reţeaua EDEN a Comisiei Europene: Da, adunarea generală a avut loc în noiembrie.

Cine lucrează pentru EBD: reporteri de travel, 100% EBD sau part time pentru unii reporteri internaţionali de travel.

Este ciudat că găsim Craiova în top? Bazându-ne pe faptul că numai câteva destinaţii europene au o ofertă reală de Paşte, cu un târg de paşte, festivaluri, lumini, nu chiar. Colmar a fost destinaţia câştigătoare în clasamentul precedent.

Craiova este o destinaţia atractivă din punct de vedere cultural, dar şi pentru familii, cupluri, iubitori de istorie, datorită evenimentelor organizate pe parcursul întregului an şi instituţiilor puternice şi muzeelor. Este una dintre principalele destinaţii din România şi, astfel, una dintre cele mai puternice destinaţii în Europa.

European Best Destinations este o organizaţie non-politică, este doar un site de călătorie creat pentru a promova cultura şi turismul în Europa. Recent, Craiova a apărut în Forbes, Condé Nast, National Geographic, chiar ieri în media din SUA TheTravel printre cele mai bune destinaţii culturale în Europa.

Prin articolul tău, https://www.gds.ro/Local/2022-04-28/spiritul-unui-oras-ratacit-printre-lalele-si-lemn-sculptat/, înţeleg dorinţa ta de a aduce chiar şi mai multă calitate şi mai multe evenimente culturale în oraşul tău, de asemenea înţeleg că ştii că s-au făcut lucruri până acum şi Craiova este o destinaţie care încearcă mereu să îşi îmbunătăţească evenimentele şi oferta culturală şi turistică .

Când am premiat Zagreb pentru cea mai bună destinaţie de Crăciun prima dată, votată de călători, multe persoane au spus că Zagreb nu a fost cea mai bună – este, desigur, subiectiv în multe feluri, dar această recunoaştere îi încurajează să îşi îmbunătăţească oferta. O astfel de recunoaşere poate impulsiona ceva ce era deja acolo. Cu siguranţă să fii premiat nu este mereu o plăcere, destinaţiile trebuie să îşi îmbunătăţească accesibilitatea la plajă (când e cazul), la evenimente (când e un târg de Crăciun sau un festival de muzică). O asemenea recunoaştere vine cu puţină presiune, oferă vizibilitate dar subliniază şi că turiştii şi cetăţenii se aşteaptă la evenimente de calitate.

Este mereu cazul, pentru toate destinaţiile premiate, unii oameni nu vor fi de acord cu distincţia (sic! n.r.) şi vor considera că ar trebui făcute lucruri mai bune, dar realitatea este că deseori destinaţiile premiate au făcut deja destul de multe eforturi.

Suntem încântaţi că avem Craiova în top şi credem că întreaga Românie merită recunoaştere din partea călătorilor din întreaga lume, publicaţiile de media şi profesioniştii din turism. Destinaţii precum Craiova, Sibiu, Oradea, Cluj-Napoca, Braşov, Alba Iulia, Piatra Neamţ şi altele sunt parte din ceea ce face Europa prima destinaţie ca atractivitate în lume.

Pentru că lucrăm la publicarea următoarelor clasamente şi sunt parte din echipa care a scris despre destinaţiile selectate, îţi mulţumesc pentru înţelegere privind o relativă lipsă de disponibilitate pentru informaţii suplimentare. În mod normal, nu răspundem la solicitări media când nu sunt din domeniul turismului, dar ţi-am răspuns pentru că perspectiva ta/articolele tale încearcă mereu să găsească punctul de echilibru.

Când primim solicitări precum „Cât costă, care este jobul fiecăruia, daţi-ne toate informaţia, oraşul nostru ar trebui să fie listat şi când se întâmplă des din partea opoziţiei – foşti primari care nu au fost realeşi sau demişi sau care nu au câştigat primăria – nu răspundem pentru a nu fi parte dintr-o discuţie politică – nu acesta este scopul EBD. Nu premiem primari, premiem destinaţii, evenimente, unele destinaţii premiate sunt gestionate de comunişti, socialişti, liberali, conservatori, acest lucru nu contează atât de mult pentru noi şi pentru călători, astfel că ne străduim să evităm discuţii politice despre clasamentele şi distincţiile noastre pentru că nu sunt scopul nostru.

Îţi dorim o zi frumoasă în Craiova, continuă să scrii despre ea, să îţi împărtăşeşti ideile şi gândurile care vor ajuta comunitatea să evolueze către o viaţă mai bună, parcuri verzi, infrastructură pentru cetăţeni, evenimente de calitate. Este plăcut să vedem Craiova pe primul loc de această dată, este o oportunitate pentru a continua să îşi îmbunătăţească oferta pentru a-şi servi cel mai bine cetăţenii, turiştii şi angajaţii.

Atractivitatea unei destinaţii nu vine doar de la municipalitate, investitori, artişti, asociaţii pot contribui de asemenea, munca în echipă în diferite proiecte şi găsirea, în cazul municipalităţii, a echilibrului ideal pentru a avea evenimente deschise către toată lumea, unele mai exclusiviste, altele mai culturale sau populare.”