Investiţiile şi proiectele europene, subiect de contre în CL Craiova

Nu e şedinţă de Consiliu Local (CL) la Craiova fără să existe discuţii aprinse între opoziţie şi executiv. Şi de fiecare dată, cel puţin în acest an, tonul a fost dat de grupul USR.

La fel s-a întâmplat şi în şedinţa de joi, când au fost supuse spre aprobare, printre altele, execuţia bugetară pe primul semestru al anului şi o rectificare bugetară. La prima, consilierii municipali USR au votat împotrivă, iar la rectificare s-au abţinut. Motivul: investiţiile realizate până în prezent şi stadiul proiectelor cu finanţare europeană. De altfel, cele două subiecte au şi reprezentat principalul motiv de dispută între opoziţie şi executiv.

„Grupul USR va vota împotriva acestui punct (execuţia bugetară – n.r.), din două considerente. Doamna primar a promis la aprobarea bugetului că va investi în decursul anului, de la bugetul local, 90 de milioane de lei. Acum, constatăm cu stupoare că la jumătatea anului avem investiţii de doar 7,7 milioane de lei, adică un grad de realizare undeva la 8 la sută. De ce? Pentru că preferăm să cheltuim banii pe peranghelii. În şase luni, unele societăţi comerciale din Craiova au investit mult mai mult decât a făcut-o municipalitatea.

Al doilea motiv pentru care suntem împotriva execuţiei bugetare este legat de fondurile europene. La prezentarea bugetului din 2022, doamna primar spunea că va atrage 50 de milioane de euro, fonduri europene. La jumătatea anului observăm însă că nu am absorbit decât 10 milioane de euro. Am vrea ca din anii următori să vedem nişte bugete realiste“, a spus Cezar Drăgoescu, liderul consilierilor USR din CL Craiova.

Olguţa Vasilescu, în CL Craiova: Dumneavoastră ne judecaţi la jumătatea anului?

Prima care a venit cu explicaţii a fost Lucia Ştefan, director executiv adjunct în cadrul Primăriei Craiova. Aceasta a încercat să explice că „execuţia pe investiţii necesită nişte proceduri care au reglementate perioade clare, iar la următoarea execuţie veţi asista la sume deja achitate foarte mari“. „Dar mai sunt şase luni până la finalul anului, totuşi. Dumneavoastră ne judecaţi la jumătatea anului?“, a intervenit în discuţie primarul Lia Olguţa Vasilescu. „Nu vă judec! Eu vorbesc după cifre“, i-a răspuns Drăgoescu. Edilul Craiovei şi-a continuat ideea şi a precizat, legat de fondurile europene, că „valoarea pe POR pe care am contractat-o este de 524.772.099 de lei, cea mai mare sumă din Oltenia“.

A trecut apoi în revistă toate proiectele cu fonduri europene aflate în implementare, de la achiziţia de autobuze electrice şi tramvaie, care încă nu au ajuns la Craiova, până la reabilitarea căii de rulare a tramvaiului, lucrări aflate în derulare. A adunat apoi proiectul privind infrastructura de apă şi apă uzată din Dolj derulat de Compania de Apă, proiect în valoare de 445 de milioane de euro, şi a ajuns imediat la un total de 632.531.512 euro. „Urmează şi proiectele prin PNRR, iar peste doi ani o să fie peste un miliard de euro accesaţi“, a susţinut Olguţa Vasilescu.

Proiectele europene trebuie finalizate până în decembrie 2023

Aceasta a mai menţionat că proiectele europene trebuie finalizate până în decembrie 2023. „Deci, mai avem un an şi jumătate până să le finalizăm. Singurul la care avem emoţii este cel legat de depoul de tramvaie, pentru că l-am scos deja de patru ori la licitaţie şi nu s-a prezentat nimeni. Încercăm să găsim o soluţie să luăm măcar instalaţiile“, a spus edilul. „Foarte frumos sună pe hârtie 600 de milioane de euro, un miliard de euro, dar să vedem şi rezultatele!“, a replicat Cezar Drăgoescu.

La rândul său, Teodor Sas, consilier local PNL, a solicitat executivului să arate sumele rambursate pe toate aceste proiecte europene, „ca să vedem evoluţia de anul trecut şi de anul acesta, nu să veniţi cu nişte procente inventate“. „Procentele nu sunt inventate. Raportul de progres al proiectelor este de peste 50% şi vă garantez că niciunul dintre proiecte nu va fi în pericol la finalul anului 2023“, a răspuns Olguţa Vasilescu.

S-a renunţat la „Străpungerea Traian Lalescu“ în 2022

În şedinţa ordinară a Consiliului Local din luna mai era aprobată actualizarea devizului general pentru obiectivul de investiţii „Străpungere strada Traian Lalescu – bulevardul Calea Bucureşti”. Potrivit proiectului de hotărâre votat atunci, valoarea totală a investiţiei era de 16.206.072,65 lei (TVA inclus). Din aceşti bani, partea de construcții şi montaj, cu TVA, era de 9.172.478,01 lei. Conform devizului, numai obţinerea terenului şi amenajarea lui costa 5.418.405,70 lei. Pentru acest proiect a fost prinsă în bugetul pe anul 2022 suma de 4.840.000 de lei, cea mai mare investiţie de acest gen.

Primarul Olguţa Vasilescu a spus acum că se va renunţa la această investiţie în anul în curs. Aşa că banii au fost direcţionaţi către un alt obiectiv: asfaltarea străzilor de la periferie. „Am luat banii de la străpungerea Traian Lalescu şi îi vom trimite la asfaltarea străzilor de la periferie, pentru că toată lumea spune că este nevoie. De ce luăm banii de aici? Pentru că am aşteptat un an şi jumătate avizul de la Mediu şi abia după aceea am putut să mergem mai departe cu acest proiect. Numai că, după calculele noastre, ne-am dat seamna că licitaţiile nu se vor încheia mai devreme de luna octombrie. Or atunci nu putem să începem proiecte de asfaltare, pentru că vine iarna. Din această cauză am direcţionat banii către reparaţii de drumuri“, a explicat edilul.

Cât au costat asfaltările şi salubrizarea oraşului, în şase luni

Potrivit execuţiei bugetare, în primele 6 luni ale anului 2022, pentru activitatea de reparaţii şi întreţinere străzi, alei şi parcări în municipiul Craiova au fost efectuate plăţi în sumă de 31.500.000 lei. De asemenea, a fost achitată suma de 22.363.543 lei către RAT SRL, pentru acordarea de facilități la transportul în comun pentru anumite categorii de persoane și a compensației pentru asigurarea transportului în comun, în timp ce pentru salubrizare s-a consumat suma de 39.731.104 lei.

Totodată, pentru lucrările de întreţinere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive şi de agrement s-a utilizat suma de 19.466.928 lei.

Un milion de lei pentru Târgul de Crăciun și Revelion

La rectificare, în vistieria Craiovei au mai intrat 1.911.000 lei din taxele şi impozitele plătite de craioveni. Din bugetul local s-a alocat însă un milion de lei pentru organizarea de evenimente cultural artistice cu prilejul sărbătorilor de iarnă (Târg de Crăciun și Revelion) şi 1.940.000 de lei pentru dotarea cu paturi, saltele, birouri, etajere, dulapuri, scaune, lenjerii, noptiere, etc a căminelor arondate unităților de învățământ preuniversitar de stat, pentru a putea oferi „locuri decente de cazare“ celor care vin la festivalul din august.

„Facem revelioane de milioane de lei, festival de milioane de euro şi avem investiţii de 1,5 milioane de euro, în şase luni. Cam asta este imaginea municipiului Craiova astăzi. Susţinem şi partea aceasta de cultură, atâta timp cât există un echilibru între banii cheltuiţi pe spectacole şi investiţii. La acest punct ne vom abţine“, a spus liderul grupului USR, Cezar Drăgoescu. La final, propunerea USR privind restricţionarea traficului rutier în centrul Craiovei în luna august, începând de vineri, ora 19.00, şi până duminică, ora 23.00, a fost respinsă la vot.