Cum s-au dus 157 de milioane de euro din bugetul Craiovei. Consiliul Local (CL) Craiova va aproba în ședința ordinară de joi, ultima a acestui an, printre altele, și execuția bugetului local pe primele 11 luni din 2022. Concret, cât s-a cheltuit până la 30 noiembrie pentru întreținerea, funcționarea și dezvoltarea municipiului, dar și ce venituri au fost realizate în acest timp.

Vorbim aici de un total al veniturilor de 791.769.959 lei și de cheltuieli în sumă de 774.224.291 de lei, adică 157,3 milioane de euro. Până să vedem unde s-au dus, efectiv, acești bani, vă prezentăm mai întâi sursa lor. Conform execuției bugetare la 11 luni, impozitele și taxele locale au fost încasate în procent de 93,50% față de prevederea anuală și anume 164.805.210 lei (adică încă ar mai fi bani de încasat). Cei mai mulți bani au venit din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru bugetele locale – 350.082.631 lei, în timp ce din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată au intrat în buget 93.238.632 lei. De asemenea, s-au încasat bani de la Consiliul Județean Dolj – 4.648.299 lei și sume pentru finanțarea instituțiilor de spectacole și concerte – 12.920.230 lei.

Ce venituri proprii a avut municipiul Craiova

Tot la venituri intră și subvenţiile primite pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale prețurilor la combustibil, acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibil petrolier, finanţarea cabinetelor medicale şi de medicină dentară din unităţile de învăţământ și pentru finanțarea centrelor de vaccinare, în sumă de 24.403.299 lei.

În ceea ce privește veniturile proprii ale municipiului Craiova încasate la data de 30.11.2022, acestea au fost în cuantum de 2.064.320 lei. Aici mai trebuie menționate și sumele primite de la bugetul de stat pentru susținerea derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile – 15.097.282 lei, dar și sumele încasate de la UE în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020, în cuantum de 41.792.546 lei.

Cum s-au dus 157 de milioane de euro din bugetul Craiovei. 82,5 milioane de lei – funcționarea primăriei, 30 milioane lei – activitatea Poliției Locale

Trecând la cheltuielile din primele 11 luni ale anului, primele pe listă sunt cele pentru funcționarea Primăriei Craiova, în suma de 82.591.631 lei (personal, întreţinere, funcționare, reparații curente și utilități pentru imobilele deținute de municipalitate, alte cheltuieli). Aici se mai adaugă și cheltuielile de personal și de întreținere de la Direcția de Evidență a Persoanelor – 3.800.780 lei, dobânzile şi comisioanele aferente datoriei publice – 4.353.536 lei și banii pentru funcționarea Căminului pentru persoane vârstnice – 12.849.652 lei. Și pentru activitatea Poliției Locale Craiova s-a cheltuit o sumă frumușică: 30.247.000 lei.

O camionetă care transporta moloz rezultat din demolări a fost identificată în trafic de Poliţia Locală Craiova şi confiscată ulterior de Garda de Mediu Dolj

Tot din bugetul local a fost achitată suma de 76.283.702 lei pentru: creșe, naveta cadrelor didactice, întreţinere şi funcționare unități de învățământ, burse școlare, finanțarea învăţământului particular sau confesional acreditat, drepturile copiilor cu CES, tichete sociale de grădiniță. De asemenea, s-a plătit suma de 22.891.443 lei pentru drepturile salariale ale personalului sanitar din cabinetele medicale, cheltuieli de întreținere și funcționare, sprijin financiar pentru 10 cupluri infertile din municipiul Craiova pentru efectuarea procedurii de fertilizare in vitro, pentru personalul implicat în activitatea de vaccinare, transportul donatorilor de sânge și mediatorul sanitar, plus reparații curente și utilități pentru spitalele de subordonare locală.

Capitolul „Cultură, Recreere și Religie“ a „înghițit“ 121,3 milioane de lei

Executivul a băgat la Capitolul „Cultură, Recreere și Religie“, de unde sunt finanțate cele șase unități de cultură și sport (Opera Română Craiova, Teatrul de Copii şi Tineret „Colibri“, Filarmonica Oltenia, Ansamblul Folcloric „Maria Tănase“, Casa de Cultura „Traian Demetrescu“, Sport Club Municipal Craiova) și cheltuielile cu spațiile verzi. Astfel a rezultat o cheltuială totală de 121.346.274 lei. De regulă, pentru cele șase instituții se cheltuiau circa 42 de milioane de lei anual, însă aici intră acum, chiar dacă nu este menționată expres, și cheltuiala care s-a făcut cu Festivalul IntenCity – circa 23 de milioane de lei. Banii intră în cheltuielile Operei Române, organizatorul megafestivalului din vară, așa că s-ar ajunge la un total de circa 65 de milioane de lei. Asta pentru a ne da seama cât a fost efectiv investiția în spațiile verzi.

Așadar, restul până la 121,3 milioane de lei s-au cheltuit cu spaţiile verzi din municipiul Craiova, cu Grădina Zoologică din Parcul „Romanescu“, cu întreținerea celor 4 cimitire, cu lucrări de reparaţii şi întreţinere mobilier urban, cu amenajări ornamentale și cu întreţinerea toaletelor ecologice și a wc-urilor publice. Tot în aceste cheltuieli au mai intrat renovarea sinagogii Comunității Evreilor și rata pentru cofinanţarea obiectivului „Craiova Water Park“. Primăria a mai alocat suma de 48.195.434 lei Direcției Generale de Asistență Socială Craiova. În fine, 15.691.654 lei au fost cheltuiți pentru energia electrică consumată în municipiu cu iluminatul stradal, pentru menținerea şi întreținerea sistemului de iluminat public și petru lucrări de sistematizarea circulaţiei.

Cum s-au dus 157 de milioane de euro din bugetul Craiovei. Salubrizare de peste 80 de milioane de lei

Potrivit execuției bugetului local pe anul 2022, până la data de 30 noiembrie pentru activitatea de salubrizare a Craiovei s-au plătit peste 80 de milioane de lei. În execuția la 11 luni este menționată ca fiind achitată suma de 88.313.773 lei, dar aici mai sunt incluse canalizarea şi tratarea apelor reziduale și rata de capital pentru cofinanţarea programului ISPA privind infrastructura municipală în domeniul alimentării cu apă şi canalizării. Grosul sumei, adică undeva la 85 de milioane de lei, reprezintă însă cheltuieli cu salubrizarea, colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor.

Acțiuni de salubrizare a Craiovei 1 de 6

O sumă importantă, peste 108 milioane lei, a fost cheltuită și la capitolul „Transporturi“. Aici primăria bagă la comun asfaltarea străzilor cu subvenția acordată RAT SRL, adică acele facilități la transportul în comun pentru anumite categorii de persoane și compensația pentru asigurarea transportului în comun. Suma exactă consumată este de 108.798.609 lei, cheltuielile cu asfaltarea fiind cu puțin peste banii plătiți Regiei de Transport.

Asfaltarea străzilor din Craiova și subvenția acordată RAT SRL au costat bugetul local peste 100 de milioane de lei

În fine, cu 17.761.166 lei s-au achitat diferenţele dintre preţul de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice şi preţul de facturare către populaţie, dar și subvențiile pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale prețurilor. Ar mai fi de menționat că la 30.11.2022 s-a achitat suma de 94.679.567 lei pentru proiectele cu finanțare externă nerambursabilă aflate în implementare la nivel de municipiu. Totodată, a fost achitată suma de 35.201.526 lei pentru obiectivele de investiții finanțate din bugetul local al municipiului în primele 11 luni ale anului 2022.

Procentul cheltuielilor de dezvoltare din cheltuielile totale: 17,5%

În ceea ce privește secţiunea de dezvoltare, aici au fost efectuate plăţi pentru obiective de investiții, proiecte cu finanțare externă nerambursabilă și transferuri de capital în sumă de 135.355.273 lei, adică 27,5 milioane de euro.

Executivul susține că „multe din obiectivele de investiții și proiectele cu finanțare externă nerambursabilă se află în curs de realizare“, dar suma cheltuită pentru dezvoltare este mică în raport cu suma totală cheltuită în 2022, de 157 de milioane de euro. Vorbim aici de un procent de 17,5% din cheltuielile totale, ca sumă alocată secțiunii de dezvoltare.