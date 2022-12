Medicii de la Neuropsihiatrie, credite enorme sau averi fabuloase

Gazeta de Sud continuă astăzi seria materialelor cu privire la declaraţiile de avere din instituţiile publice din Craiova, iar astăzi analizăm ce averi au cei din conducerea Spitalului de Neuropsihiatrie Craiova, dar şi şefii de secţii. Dacă în unele declaraţii apar datorii uriaşe către bănci, altele sunt pline de proprietăţi şi de sume de bani uriaşe economisite. Medicii au salarii consistente, care ajung chiar şi la aproape 20.000 de lei pe lună, în afara sumelor câştigate din alte surse.

Managerul are datorii foarte mari

Managerul Spitalului de Neuropsihiatrie Craiova este, de anul acesta, medicul Mădălina Lucia Lăpădat. Declaraţia acesteia de avere arată că nu deţine niciun teren, ci doar un apartament de 95 mp, împreună cu soţul. Managerul mai are două maşini – VW din 2010 şi un Peugeot din 2020. În restul declaraţiei bate vântul, la toate categoriile de bunuri. Medicul nu a menţionat că ar avea vreun leu în conturile bancare. În schimb, are datorii enorme. Toate cele patru credite pe care Mădălina Lăpădat le are au o valoare de 573.600 de lei. În 2021, Mădălina Lăpădat a lucrat ca medic epidemiolog la Spitalul Orăşenesc Sfântul Ştefan Rovinari, unde a avut un salariu anual de 156.000 de lei.

Credite fără număr

Ramona-Denise Mălin este directoarea medicală a Spitalului de Neuropsihiatrie Craiova. Aceasta a menţionat, în declaraţia de avere, un teren de 652 de mp la Cârcea şi un apartament de 64 mp, în Craiova. Pe ambele le deţine alături de soţ. Pe lângă acestea, medicul mai are un Mercedes din 2020, dar niciun ban în conturile bancare. Însă, are datorii cu duiumul, adică nici mai mult nici mai puţin de 11 credite bancare. Acestea au o uriaşă valoare de 897.271 de lei. Directoarea medicală are şi venituri pe măsură. În 2021, aceasta a câştigat din salariul de la Neuropsihiatrie 219.035 de lei, alţi 47.695 de lei de la UMF şi încă 74.920 de la un cabinet ORL.

Venituri anuale de aproape 400.000 de lei

Ajungem acum la şefii de secţii ai spitalului. Clinia de Neurologie I este condusă de medicul Carmen Albu. Aceasta spune că are trei terenuri – unul cumpărat în Cârcea (615 mp), iar alte două moştenite de soţ alături de o soră. Cele două terenuri moştenite se află la Calopăr, sunt agricole şi au o suprafaţă de câte 2.500 mp. Familia Albu mai deţine un apartament de 80 mp în Craiova, dar şi o casă de 224 de mp, la Cârcea. La acestea se adaugă o casă de 76 mp, în Craiova, moştenită tot de soţul şefei de la Neurologie I, alături de o soră. Din averea familiei mai fac parte şi două autoturisme – un Volvo din 2017 şi un Audi din 2018.

În 2021, familia Albu a încasat două sume frumoase din vânzarea unei maşini (93.500 de lei) şi a unui spaţiu comercial (50.000 de euro). În conturi, medicul a specificat suma de 105.801 lei. Carmen Albu nu a mai specificat vreun alt bun de valoare, dar nici datorii bancare. Veniturile acesteia au fost fabuloare în 2021. Din salariul de la Spitalul de Neurologie a încasat 183.972 de lei, de la UMF alţi 66.600 de lei, iar de la un cabinet particular alţi 138.889 de lei. Aşadar, un total de 389.461 de lei într-un an.

Nicio datorie la bancă

Clinica de Neurologie II o are în frunte pe Denisa Pîrşcoveanu. Medicul spune că deţine cinci terenuri. Pe două dintre acestea, la Craiova (225 mp) şi Malu Mare (408 mp), le-a cumpărat împreună cu soţul. Celelalte trei se află la Celaru şi au fost moştenite. Denisa Pîrşcoveanu mai are, tot alături de soţ, o casă şi un apartament în Craiova. De asemenea, soţul a mai moştenit, împreună cu o soră, o casă la Celaru. În averea familiei mai intră şi două maşini – un Renault din 2005 şi o Toyota din 2017, dar şi 98.000 de lei în conturi. În restul declaraţiei nu mai există nimic de valoare, dar nici datorii către bănci. La capitolul salariu, Denisa Pîrşcoveanu a încasat de la spital 84.414 lei, 51.011 de lei de la UMF Craiova şi încă 24.000 de lei.

Şefa Laboratorului este Ruxandra Tershnjaku. Aceasta a menţionat în declaraţie un teren de 20.000 de metri, la Lipovu, dar şi un apartament de 75 de mp în Craiova, pe care l-a primit printr-un contract de donaţie. Alături de soţ mai deţine încă un apartament de 76 mp, tot în Craiova. Medicul mai are şi o maşină marca VW, din 2008. Ruxandra Tershnjaku preferă să îşi ţină banii în euro, cel puţin pe cei declaraţi în conturile bancare, adică 82.172 de euro. Medicul a mai menţionat şi două datorii bancare – de 243.900 de lei şi de 30.000 de lei. Salariul şefei Laboratului s-a ridicat, în 2021, la 171.116 de lei.

Câştiguri de peste 350.000 de lei pe an, avere puţină

Mirela Matican conduce Secţia de Psihiatrie Pediatrică . Averea acesteia se rezumă la un apartament de 47 de mp, pe care îl are împreună cu soţul, şi încă un apartament moştenit de soţ. La acestea se mai adaugă o maşină veche, un BMW din 2005, şi puţini bani, adică 63.433 de lei, împărţiţi în şase conturi bancare. Medicul a mai specificat că deţine acţiuni sau părţi sociale în societăţi comerciale, care valorează doar 100 de lei. Aceasta spune că are şi două datorii bancare consistente, în valoare totală de 278.856 de lei.

Chiar dacă averea medicului nu este deloc semnificativă, veniturile acesteia sunt invers proporţionale. Numai de la Spitalul de Neuropsihiatrie aceasta a încasat, în 2021, 209.638 lei, iar de la Institutul de Mediciană Legală încă 11.602 de lei. Pe lângă acestea, Mirela Matican a câştigat încă 130.120 de lei din dividendele de la firma la care deţine acţiuni sau părţi sociale de doar 100 de lei. Astfel, câştigul total pe anul 2021, s-a ridicat la 351.360 de lei.

Moşteniri cât cuprinde şi bani cu nemiluita

La Secţia Psihiatrie I se află la conducere medicul Ion Udriştoiu. Acesta a specificat în declaraţia de avere două terenuri de 4.500 de mp fiecare, la Mischii, ambele cumpărate. La capitolul moşteniri, medicului i-a surâs norocul. Acesta a primit două apartamente (49 şi 54 mp), o casă de 250 de mp şi un spaţiu comercial de 92 mp, toate în Craiova. Pe lângă aceste proprietăţi, Ion Udriştoiu a mai cumpărat o garsonieră de 39 de mp, în Bucureşti. Medicul mai are două maşini – un BMW din 2007 şi un Mercedes din 2019. Alte bunuri de valoare nu mai apar în document, însă sumele din conturi sunt ameţitoare. Ion Udriştoiu a reuşit să adune nici mai mult, nici mai puţin de 1.259.481 de lei.

Medicul mai are de recuperat şi suma de 127.200 de lei de la o persoană căreia i-a dat bani, în nume personal. Şeful Secţiei Psihiatrie I are şi un mic împrumut bancar, în valoare de 31.224 de lei. Veniturile medicului au fost foarte consistente în 2021, numai salariul de la spital ridicându-se la 239.314 de lei, probabil cel mai mare din întreaga unitate. Încă 63.457 de lei i-a încasat de la UMF Craiova. Alţi 159.677 de lei i-au intrat în conturi din tranzacţionarea unor acţiuni pe bursa de valori. Încă 2.083 a câştigat din dobânzi, iar alţi 14.715 au venit din dividende.

Aproape 700.000 de lei, câştigaţi în 2021

Daniela Glăvan, care conduce Clinica de Psihiatrie II, nu a menţionat vreun teren în declaraţia de avere. În schimb, aceasta deţine trei apartamente în Craiova ( 95 mp, 122 mp şi 73 mp), toate pe numele ei. Medicul mai are un autoturism Audi din 2014. Însă, surpriza vine din conturi, care sunt burduşite. În total, în conturile Danielei Glăvan s-au adunat 648.835 de lei şi 45.239 de euro. Sumele din conturi sunt explicabile, dacă ne uităm la câştigurile fabuloase pe care le-a avut medicul în 2021. De la Spitalul de Neuropsihiatrie, Daniela Glăvan a încasat 228.275 de lei, iar de la UMF încă 51.204 de lei. Grosul a venit, însă, din activităţi independente, de unde a câştigat 420.439 de lei. În total, medicul a câştigat 699.918 lei într-un singur an.

Casă de 300 de mp în Craiova

Secţia Psihiatrie Pediatrică este condusă de Simona Godeanu. Aceasta spune că deţine, alături de soţ, un teren de 576 mp, un apartament de 103 mp, un spaţiu comercial de 50 mp şi o casă enormă de 300 mp, toate în Craiova. Simona Godeanu spune că nu are maşini şi niciun alt bun de valoare. Aceasta a menţionat că are în conturi 135.012 de lei şi 40.000 de euro. De asemenea, are un credit bancar în valoare de 50.000 de euro. La capitolul venituri, şefa Secţiei de Psihiatrie Pediatrică a încasat un salariu de 172.756 de la spital şi alţi 16.488 de la o clinică particulară. De la aceeaşi clinică, i-au mai intrat în conturi încă 149.645 de lei din dividende.

Centrul de Sănătate Mintală este condus de Luiza Popa. Aceasta are un teren de 1.000 de mp în Pieleşti şi o casă de 240 de mp în Craiova, pe care a primit-o, alături de soţ, printr-un contract de donaţie. În restul declaraţiei mai sunt menţionaţi doar 21.000 de euro în conturi. La asta se rezumă toată averea medicului. Luizei Popa i-au intrat în conturi, din salariul de la spital, 182.019 de lei. Încă 10.524 de lei i-a câştigat de la IML Craiova.

Salariu foarte mare, bani în conturi ioc

Mergem acum şi la declaraţia de avere a medicului Carmen Trancă, şefa Secţiei Exterioara Psihiatrie Cronici Melineşti. Aceasta are, alături de soţ, un teren de 420 de mp şi un apartament de 59 de mp, ambele în Craiova. De asemenea, în declaraţie mai apare o casă în localitate Ohaba, judeţul Dolj. Aceasta este toată averea medicului Carmen Trancă. În document nu a menţionat că ar avea maşini, bani în conturi sau alte bunuri valoroase. În contradicţie cu averea sunt veniturile. Aceasta a câştigat numai de la spital 200.000 de lei pe an şi încă 60.000 de lei din activităţi medicale independente.

Bogăţie cât cuprinde

Încheiem seria declaraţiilor de avere cu cea a şefei Secţiei de Recuperare Neurologică, Ana-Maria Bumbea. Împreună cu soţul, aceasta a investit destul de mult în terenuri şi imobile. Cei doi au cinci terenuri – două în Craiova, două în Preajba şi unul în Malu Mare. În averea familiei mai intră şi o casă şi un apartament în Craiova, un apartament în Băile Herculane (moştenit) şi încă o casă la Preajba. Familia Bumbea mai deţine şi două maşini – o Toyota Corolla din 2007 şi o Toyota CHR din 2019. Medicul a mai menţionat şi bijuterii în valoare de 6.000 de euro.

La categoriile bani în conturi şi investiţii, şefa Secţiei de Recuperare Neurologică stă mai mult decât bine. În conturi deţine 895.000 de lei, iar pe lângă această sumă, deţine şi hârtii de valoare de 940.000 de lei. Veniturile Anei-Maria Bumbea au fost pe măsură. De la spital a încasat 200.000 de lei în 2021, iar de la UMF alţi 48.000 de lei. În plus, încă 70.000 de lei i-a încasat de la o policlinică particulară şi încă 15.000 de la firme de medicamente. Aşadar, un venit total anual în valoare de 333.000 de lei.