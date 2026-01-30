5.6 C
Dolj: Un elev eliminat de la simularea Bacalaureatului

Dolj: Un elev eliminat de la simularea Bacalaureatului

De Mariana BUTNARIU
Un elev a fost eliminat din examen, fiind surprins asupra sa cu telefonul mobil
Un elev a fost eliminat din examen, fiind surprins asupra sa cu telefonul mobil

Astăzi, s-a desfășurat proba scrisă E.d) – la alegere a profilului și specializării din cadrul simulării județene a examenului Național de Bacalaureat.

În județul Dolj, în urma finalizării probei E.d) – la alegere a profilului și specializării din cadrul simulării județene a examenului Național de Bacalaureat, învățământ zi, procentul de prezență este de 81,03% și 65,29% (învățământ de zi, Seral și FR). Un elev a fost eliminat din examen, fiind surprins asupra sa cu telefonul mobil.

Comunicarea rezultatelor are loc în data de 9 februarie 2026. Rezultatele obținute la simulările județene ale examenelor naționale nu se contestă. Rezultatele obținute de elevi la simularea județeană sunt analizate la nivelul fiecărei unitați de învatamant în care s-au desfășurat aceste simulări prin:

  • discuții individuale cu elevii,
  • dezbateri la nivelul clasei,
  • ședinte cu părinții,
  • precum și la nivelul consiliului profesoral în vederea adoptării unor măsuri pentru îmbunătățirea performanțelor școlare.

