Nicuşor Dan: E un act de curaj să fii ministru al Educaţiei astăzi

Președintele României, Nicușor Dan, a declarat că situația de la Ministerul Educației este una dificilă, subliniind că e un act de curaj ca cineva să preia acest post. Despre activitatea lui Daniel David, Dan a spus că au existat și greșeli.

Întrebat despre ministerul Educației, președintele Dan a spus că nu este un lucru bun că nu există un ministru. Acesta a spus: „E un act de curaj pentru cineva care să fie ministrul al educației azi“.

Acesta și-a motivat afirmația: „Pentru că este un sistem subfinanțat de ani de zile. Nu există o motivație proporțională. Suntem după o jumătate de an de la o diminuare a banilor care s-au dus în sistemul de educație. Sunt multe probleme care vin din vechime, suprapunerea dintre programele școlare și ceea ce cere viața reală pe piața muncii“, a spus Dan, joi, la Digi24.

„O să și avem întâlniri cu sindicatele, cu cifrele pe masă“

Referindu-se la măsurile de reducere a deficitului bugetar adoptate în mandatul fostului ministru al Educației, Daniel David, președintele a explicat: „Putem să analizăm diverse măsuri. O să și facem. E și făcută în parte analiza asta. O să și avem întâlniri cu sindicatele, cu cifrele pe masă. Tot timpul când decizi în regim de urgență, faci și greșeli“.

Întrebat de ce educația a fost primul domeniu afectat de măsurile de austeriate, Dan a declarat: „Trebuia să fie un efort colectiv pe mai multe segmente. Toate celelalte segmente urmau să înceapă la 1 ianuarie. Asta pentru că școala începe la 10-15 septembrie. Ea a început mai devreme. După care am văzut că pe celelalte segmente s-a întârziat după 1 ianuarie și de aici vine frustrarea“.

Citeşte şi: Tânăr reținut după ce a lovit un bătrân în cap cu o seceră