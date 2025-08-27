Bulgaria interzice telefoanele mobile în școli

Krasimir Valcev, ministrul Educației din Bulgaria, a anunțat, la Burgas, că autoritățile intenționează să modifice substanțial legea educației preuniversitare, un prim pas fiind interzicerea telefoanelor mobile în școli.

„Cel mai probabil, în luna noiembrie va intra în vigoare interdicția folosirii telefoanelor mobile în școli. Asta se va întâmpla după ce Parlamentul va adopta amendamentele la lege”, a declarat Krasimir Valcev, citat de agenția de știri bulgară Novinite.

Ministrul a explicat că sunt pregătite peste 20 de amendamente, prevederile lor urmând să intre în vigoare etapizat, conform hotnews.ro.

Schimbări semnificative în ceea ce privește evaluarea națională

Schimbări semnificative vor avea loc în ce privește evaluarea națională la matematică. Potrivit lui Valcev, examenul din clasa a VII-a va consta în 24 de sarcini, dintre care opt vor include elemente din științele naturii. În clasa a X-a, șase din 18 sarcini vor solicita aplicarea unor concepte științifice de bază.

În cadrul reuniunii de la Burgas la care au participat reprezentanți ai unor directorate regionale de educație, ministrul a anunțat că vor fi mărite salariile din aceste structuri administrative.

„Directoratele regionale sunt coloana vertebrală a sistemului nostru de educație, ele văd ce se întâmplă pe teren și implementează politicile pe care noi le stabilim. Voi insista ca salariile angajaților să fie crescute, deoarece au rămas în urma salariilor profesorilor, în ultimii ani”, a subliniat Valcev.

