Partidele din coaliție, aproape de consens pe Pachetul 2 de măsuri fiscale

La sediul Guvernului, liderii partidelor din coaliție s-au întâlnit ieri seară pentru modificări ale pachetului 2 de măsuri fiscale. A fost o nouă seară de discuții intense între partenerii de guvernare.

Partidele de coaliție au mai decis și că valoarea capitalului social pentru înființarea unui SRL se schimbă. Cât despre reducerea posturilor din primării și consilii județene, aceasta se va face pe baza datelor de la INS, conform stirileprotv.ro.

La Palatul Victoria a fost, pentru scurt timp, și președintele Nicușor Dan. Pe lângă reforma pensiilor speciale, coaliția a discutat și reforma companiilor de stat, care prevede, printre altele, reducerea membrilor din Consiliile de Administrație la trei și scăderea indemnizațiilor pe care le primesc. Vor mai fi cinci membri doar în cazuri speciale.

Au fost agreate și modificările din Sănătate: șefii de secție din spitale vor fi aleși prin concurs.

PSD, PNL, USR și UDMR au dat undă verde și pentru taxa de 25 de lei pentru coletele cu valoare declarată de sub 150 euro venite din afara UE, majoritatea din China.

Deși ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, anunțase creșterea capitalului social minim pentru cei care vor să-și deschidă un SRL de la 1 leu la 8.000 de lei, măsura s-a schimbat. Astfel, se introduc trei praguri pentru capitalul social: 500 de lei, 5.000 de lei și 90.000 de lei.

Plafonul maxim pentru plata CASS, modificat

Iar plafonul maxim pentru plata CASS de către cei care obțin venituri din activități independente a fost și el modificat. Dacă inițial propunerea era de 90 de salarii minime brute pe an, în final a scăzut la 72, dar tot mai mare față de plafonul din prezent.

Restructurările din primării și consilii județene să se facă potrivit ponderei populației

La capitolul administrație locală, partidele au decis ca restructurările din primării și consilii județene să se facă potrivit ponderei populației, care reiese din datele Institutului Național de Statistică și nu din cele de la Recensământ.

Tot PSD aduce în discuție taxarea profiturilor din criptomonede cu 16%, limitarea deducerii TVA de către firme doar pentru anumite produse și servicii, dar și suprataxarea marilor averi de peste 500 de mii de euro, impozit care acum este de 0,3% și care ar putea crește la 0,9%.

USR insistă pentru reforma din companiile de stat. Institutul Levantului, de pildă, Academia de Științe Medicale sau Institutul pentru Drepturile Omului ar putea fi desființate.

Guvernul Bolojan își asumă răspunderea în Parlament pentru pachetul doi

S-a decis și calendarul pachetului doi de măsuri fiscale. Acesta ar urma să fie discutat într-o ședință de Guvern vineri sau sâmbătă, pentru ca săptămâna viitoare, luni dimineață, partidele să depună amendamente, iar seara, Guvernul Bolojan să-și asume răspunderea în fața Parlamentului.

