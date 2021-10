De Ziua Educației, sindicaliștii reclamă condițiile de muncă pentru profesori

Pe 5 octombrie este Ziua Mondială a Educației. În România, în această zi cadrele didactice dar și elevii au liber. Cu acest prilej, însă liderii sindicatelor din învățământul preuniversitar fac lista neagră cu neajunsurile și fac apel la guvernanți să crească condițiile de muncă din școli și grădinițe pentru a nu ajunge în situația să se constate că nu mai are cine să predea în aceste unități. Și nu este singura solicitare. Reprezentanții salariaților din învățământul preuniversitar spun că în sistem sunt nemulțumiri pentru că nu s-a aplicat legea salarizării unitare din 2017. În plus, sindicaliștii spun că profesorii au făcut ore remediale în semestrul al doilea al anului trecut și nu au fost plătiți.

Ziua Educației pe 5 octombrie

Începând cu anul 1994, Ziua Mondială a Educației este sărbătorită în fiecare an în data de 5 octombrie. A fost desemnată de U,NESCO și marchează semnarea, în 1966, a „Recomandării UNESCO/OIM (Organizația Internațională a Muncii) privind statutul profesorilor”, recomandare ce constituie principalul cadru de referință pentru abordarea drepturilor și responsabilităților cadrelor didactice la scară globală.

Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă, adoptată de ONU în septembrie 2015, garantează o educație de calitate și subliniază că, pentru atingerea acestui obiectiv, este nevoie nu numai de creșterea substanțială a numărului de cadre didactice calificate, ci și de motivarea acestora, prin valorizarea muncii lor.

Ce spun sindicatele din Dolj

Cu acest prilej, liderii sindicatelor din învățământ atrag atenția că este nevoie de creșterea condițiilor de muncă și a respectului față de dascăli.



”Ziua Mondială a Educaţiei nu are rolul de a omagia doar munca profesorilor, a dascălilor, ci este un moment de reconştientizare a rolului pe care educaţia în sine îl are pentru orice stat. Acum, când de mai bine de un an de zile ne confruntăm cu o situație unică în istoria noastră recentă, pandemia de COVID 19, este și un bun prilej de a face încă un apel către guvernanți pentru a crește condițiile de muncă din unitățile de învățământ, dar și respectul față de resursa umană care slujește în aceste instituții. Ar fi o tragedie să constatăm la un moment dat că nu mai are cine să predea în școli, în grădinițe!



Sindicatul Învățămîntului ,,Spiru Haret” Dolj, își exprimă încă odată indignarea și nemulțumirea față de tratamentul și aprecierea care se acordă de către guvernanți personalului din învățământ, în condițiile în care această categorie socio-profesională și-a făcut datoria din plin ori de câte ori i s-a cerut să efectueze sarcini suplimentare și fără să i se asigure și resursele de care avea nevoie”, a precizat Nicușor Cotescu, președintele sindicatului ”Spiru Haret” Dolj.

Legea salarizării unitare, amânată prin ordonanțe de urgență

Liderii sindicatului ”Spiru Haret” Dolj spun că în privința acordării drepturilor salariale pentru angajații din învățământ a fost o întrecere în ordonanțe de urgență.

”Și acest an școlar a debutat, din păcate, cu nemulțumiri și neajunsuri. Sub imperiul pandemiei, mult așteptata aplicare a Legii-cadru a salarizării unitare 153/2017 a fost uitată. Modificată și completată de OUG 114/2018, legea ce trebuia să fie pusă în practică începând cu 1 septembrie 2020 a fost amânată cu un an, până la 1 septembrie 2021, prin OUG 135/14.08.2020.

Din păcate și această amânare cu un an a majorării salariale a personalului din învățământ a fost înghețată pe întreg anul 2021 de OUG 226/30.12.2020. Tăierea drepturilor salariale prin OUG 226/2020 este pe de altă parte și sine die, fără un orizont de timp. Mai mult, deși a fost o întrecere în Ordonanțe de urgență, art 38 (4) din Legea 153/2017 menționează foarte clar ,,în perioada 2019-2022 se va acorda anual o crestere a salariilor de baza reprezentand 1/4 din diferenta dintre salariul de baza prevazut de lege pentru anul 2022 si cel din luna decembrie 2018””, a mai precizat președintele sindicatului ”Spiru Haret” Dolj.

Sindicaliștii spun că nici pentru anul anul viitor nu se știe dacă se va aplica legea salarizării unice, pentru că nu au fost făcute precizări în acest sens de decidenții politici. De altfel, în perioada pandemiei profesorii nu au mai primit nici tichete de vacanță.



Profesorii din Dolj care au făcut ore remediale nu au fost plătiți

Conducerea sindicatului ”Spiru Haret” Dolj atrage atenția de Ziua Educației că profesorii au făcut ore remediale cu elevii în cel de al doilea semestru al anului trecut pentru care nu și-au primit banii nici acum. Cadrele didactice ar avea de luat câte 8.000 de lei brut.



”În ceea ce privește activitățile remediale pentru perioada de 16 săptămâni, avansată de ministrul Educației ca perioadă necesară pentru aceste ore de recuperare în semestrul al II-lea, un cadru didactic care a făcut toate aceste ore ar fi trebuit să primească 8.000 de lei brut. Județul Dolj a fost fruntaș pe țară, ocupând locul IV la numărul de elevi înscriși pentru a participa la aceste activități remediale, iar colegii noștri au accesat imediat pentru a lucra cu acești elevi, programul având ca scop recuperarea materiei care nu le-a fost predată elevilor, în special din mediile dezavantajate, din cauza lipsei de acces la școala online.

Poate domnul ministru nu cunoaște situația din teren, dar acești colegi ai noștri așteaptă să fie remunerați pentru munca desfășurată”, a mai porecizat profesorul Nicușor Cotescu. De Ziua Educației, sindicaliștii spun că așteaptă momentul în care se va respecta Legea Educației care prevede că ”În România învățământul constituie prioritate națională.”