Anunţ finalizare proiect „Extinderea capacităţii AGP VECTORIAL TRADES.R.L. prin achiziţionarea de utilaje tehnologice”

AGP VECTORIAL TRADE S.R.L. anunta finalizarea proiectului cu titlul „Extinderea capacitatii AGP VECTORIAL TRADE S.R.L. prin achizitionarea de utilaje tehnologice” cod SMIS 158667 înscris în cadrul apelului POC/1114/411/1/Investitii in activitati productive.

Proiectul s-a derulat pe o perioada de maxim 12 luni, începând cu data semnării contractului de finanțare, respectiv 19.12.2022.

Obiectivul general al proiectului l-a reprezentat dezvoltarea activitatii AGP VECTORIAL TRADE S.R.L. prin extinderea acesteiea cu echipamente tehnologice performante care sa ii permita societatii sa isi dezvolte capacitatea de productie si sa obtina produse cu valoare adaugata mare prin realizarea unui proiect de investitii in domeniul fabricarii articolelor din carton ondulat. Atingerea obiectivului a determinat cresterea competitivitatii solicitantului AGP VECTORIAL TRADE S.R.L. in vederea consolidarii pozitiei pe piata a acestuia in contextul Pandemiei de Covid-19 in conformitate cu Obiectivul Specific al Actiunii 411 Investitii in activitati productive.

Valoarea proiectului a fost de 2,012,441.64 (valoarea totala).

Rezultatele care au fost obtinute in cadrul proiectului:

• Prin intermediul proiectului au fost achizitionate 5 echipamente tehnologice precum: masina automata de caserat, stanta portofel, masina de biguit, masina de plastificat si stanta

pentru carton, totodata a fost achizitionat si un pachet software ce cuprinde: site web de

prezentare, magazin online, software ERP TRENDIX si o aplicatie mobila pentru GDPR si stocarea electronica a acordurilor;

• A fost delimitat un loc de parcare pentru accesul persoanelor cu dizabilitati;

• Au fost incheiate contracte de servicii de: audit financiar, audit de mediu, GDPR si infoarmare si publicitate.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operational

Competitivitate 2014-2020.

Date de Contact

Persoana de contact : Obrocea Paul-Stefan

Telefon : 0722 196 804

E-mail : [email protected]