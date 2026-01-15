Guvernul alocă fonduri pentru digitalizarea Administrației Fondului pentru Mediu

Executivul a adoptat, miercuri, o hotărâre de guvern prin care aprobă și alocă fondurile necesare pentru proiectul „Sistem Informatic Integrat al Administrației Fondului pentru Mediu”, o inițiativă strategică majoră de transformare digitală. Obiectivul principal este creșterea eficienței instituției și gestionarea mai bună a fondurilor pentru protecția mediului și dezvoltarea durabilă, potrivit comunicatului de presă al Guvernului.

Valoarea totală a proiectului este de 144,8 milioane de lei, finanțată din fonduri externe nerambursabile din Fondul European pentru Dezvoltare Durabilă, iar durata de execuție este de 24 de luni. Dezvoltarea sistemului este necesară deoarece infrastructura IT actuală a AFM este fragmentată, ceea ce limitează eficiența operațională și capacitatea de răspuns.

Noul sistem va integra toate activitățile instituției într-o platformă unitară, cu infrastructură modernă, sigură și compatibilă cu standardele europene de securitate cibernetică, interoperabilitate și accesibilitate digitală. Prin implementarea proiectului, AFM își propune să reducă birocrația, să crească viteza de procesare a cererilor și să îmbunătățească calitatea deciziilor prin instrumente moderne de analiză și raportare.

Beneficiarii vor avea acces facil la informații și servicii, iar comunicarea cu instituția se va realiza exclusiv digital, cu autentificare securizată și semnătură electronică. Acest sistem va permite construirea viitoarelor programe de mediu pe baza datelor integrate și raportate în timp real, oferind rezultate măsurabile și prognoze credibile, astfel încât fondurile gestionate de AFM să genereze un impact real asupra mediului și obiectivelor strategice ale României.

Administrația Fondului pentru Mediu este principala instituție care asigură suportul financiar pentru realizarea proiectelor și programelor pentru protecția mediului, constituită conform principiilor europene „poluatorul plătește” și „responsabilitatea producătorului”. Administrația Fondului pentru Mediu funcționează ca organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în coordonarea Ministerului Mediului.

