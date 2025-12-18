Florin Manole: Economiile nu ar trebui făcute de la alocațiile pentru copii

Ministrul Muncii, Florin Manole, susţine că îngheţarea alocaţiilor, decisă la începutul actualei guvernări, ar trebui reevaluată, în contextul nivelului ridicat al sărăciei în rândul copiilor din România.

Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat că tema alocaţiilor pentru copii ar trebui regândită, arătând că acestea sunt în prezent îngheţate printr-o decizie a Guvernului Bolojan. Oficialul a subliniat că, deşi impactul bugetar al unei indexări este semnificativ, economiile nu ar trebui făcute pe seama sprijinului acordat copiilor.

„Astăzi, când vorbim, sunt îngheţate, conform pachetului 1 al guvernului Bolojan. Opinia mea este că ar trebui să regândim tema alocaţiilor, pentru că este vorba de copii şi, în România, avem probleme, statistic, legate de sărăcia în rândul copiilor şi ştim din politicile publice la nivel global că un mecanism de a atenua problemele sociale sunt aceste transferuri directe. Deci ar trebui să regândim, cred, această măsură luată la începutul guvernării”, a declarat Florin Manole, într-o emisiune la Prima News, transmite News.ro.

O indexare a alocaţiilor ar avea argumente solide

Ministrul a arătat că o indexare a alocaţiilor ar avea argumente solide, chiar dacă ar presupune un efort financiar suplimentar din partea statului.

„Ar fi o idee bună şi cu argumente. Impactul bugetar e mare pentru că, în primul rând, avem probleme cu bugetul şi trebuie să facem economie, dar opinia mea este că economiile nu trebuie să înceapă de acolo, de la alocaţiile pentru copii”, a mai spus ministrul Muncii.

Declaraţiile vin în contextul dezbaterilor publice privind măsurile de austeritate şi priorităţile bugetare ale Guvernului pentru anul viitor.

