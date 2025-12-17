Premierul Ilie Bolojan a găsit o soluție pentru creșterea salariului minim

Mediul de afaceri ar putea intra, din 2026, într-o nouă etapă, după ce premierul Ilie Bolojan a prezentat miercuri, 17 decembrie, la Palatul Victoria, două scenarii aflate în analiză privind impozitul minim pe cifra de afaceri și salariul minim.

Anunțul a fost făcut în cadrul unei întâlniri cu reprezentanții Consiliului Investitorilor Străini, într-un moment decisiv pentru conturarea bugetului de stat pe anul viitor.

Două opțiuni pe masa guvernului

Potrivit comunicatului, premierul Ilie Bolojan a explicat că, la nivelul unui grup de lucru, sunt analizate două variante distincte. Prima presupune reducerea la jumătate a impozitului minim pe cifra de afaceri din ianuarie 2026, urmată de eliminarea completă a acestuia în 2027, cu menținerea salariului minim brut lunar garantat în plată la nivelul actual de 4.050 de lei. A doua opțiune are în vedere renunțarea totală la acest impozit chiar de la începutul anului 2026, dar în paralel cu majorarea salariului minim brut la 4.350 de lei.

În comunicatul transmis după întâlnire se precizează explicit că „prima are în vedere reducerea la jumătate a impozitului minim pe cifra de afaceri începând cu ianuarie 2026 și anularea acestuia din 2027, în condițiile menținerii la nivelul actual de 4.050 de lei a salariului lunar minim brut pe țară garantat în plată”, în timp ce „a doua variantă de lucru vizează eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri începând cu ianuarie 2026, în condițiile creșterii la nivelul de 4.350 de lei a salariului lunar minim brut pe țară garantat în plată”.

Investitorii cer predictibilitate, guvernul promite decizii rapide

Întâlnirea de la Palatul Victoria a avut loc în contextul consultărilor necesare pentru pregătirea legislației aferente bugetului de stat pe 2026. Discuțiile s-au concentrat asupra impozitului minim pe cifra de afaceri și a regimului fiscal, considerate elemente esențiale pentru derularea investițiilor și pentru evoluția economiei. Reprezentanții investitorilor străini au susținut că introducerea acestui impozit a afectat atât deciziile de investiții, cât și încrederea în economia românească, subliniind nevoia de reguli clare și stabile.

Premierul a transmis că Executivul va cântări toate argumentele, „atât din perspectivă economică, cât și socială”, iar în perioada imediat următoare vor fi luate hotărâri nu doar privind impozitul minim și salariul minim, ci și în legătură cu reforma administrativă. Aceste decizii vor sta la baza formei finale a bugetului de stat pe 2026, document care ar putea fi aprobat până la finalul lunii ianuarie, cu un obiectiv asumat de încadrare într-un deficit bugetar de 6,4% din PIB.

