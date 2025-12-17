Octogenar rănit grav într-o explozie survenită în garsoniera în care locuia

Un bărbat de 81 de ani, din municipiul Vulcan, a suferit arsuri pe aproximativ 30 la sută din suprafaţa corpului în urma unei explozii care a avut loc astăzi în garsoniera în care locuia.

După acordarea primului ajutor medical calificat, echipajul SMURD a transportat victima la spitalul din Petroşani, în stare conştientă şi cooperantă.

Nu au fost alte persoane care să fi avut nevoie de îngrijiri medicale, iar explozia, care a avut loc într-o locuinţă situată la parterul blocului, nu a fost urmată de incendiu.

„Cel mai probabil, explozia a fost generată de un scurtcircuit electric urmat de o scăpare de gaze, produse la un aparat de gătit”, precizează sursa citată.

La faţa locului s-au aflat şi echipe ale distribuitorilor de gaze naturale şi de curent electric. A fost oprită alimentarea cu gaz şi energie electrică pentru toate cele trei scări ale blocului de locuinţe.

Totodată, specialiştii în construcţii au stabilit că nu se impune evacuarea imobilului, nefiind afectată structura de rezistenţă, a menţionat ISU Hunedoara.

Un echipaj de pompieri, împreună cu echipele tehnice, au făcut măsurători şi verificări privind siguranţa reţelei de alimentare cu energie electrică şi gaz metan.

