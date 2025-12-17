Fostul ministru Răzvan Cuc și omul de afaceri Cătălin Bușe, arestați preventiv

Fostul ministru al transporturilor Alexandru-Răzvan Cuc și omul de afaceri Cătășin Bușe au primit mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile. Decizia a fost luată de Tribunalul București, iar măsura a fost contestată de avocații celor doi.

Fostul ministru al Transporturilor Răzvan-Alexandru Cuc a fost adus marţi la sediul central al Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) pentru a fi audiat într-un dosar de corupţie, apoi reținut, alături omul de afaceri, Cătălin Bușe.

Cei doi sunt acuzați că au încercat să-l mituiască pe directorul Registrului Auto Român (RAR) pentru un contract de întreținere a liniilor mecanizate. Conform surselor, valoarea mitei în acest dosar ar fi de 6% dintr-un contract cadru de 23 milioane de lei. Fapta ar fi avut loc în 2017.

Răzvan Cuc a fost ministru al Transporturilor în perioada în care PSD era condus de Liviu Dragnea.

Percheziţii domiciliare la domiciliile unor persoane fizice

Potrivit unui comunicat al DNA, ca urmare a obţinerii autorizărilor legale de la instanţa competentă, au fost efectuate percheziţii domiciliare în două locaţii situate pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţului Ilfov, la domiciliile unor persoane fizice.

„Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Secţia de combatere a infracţiunilor de corupţie efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârşirea, în cursul anului 2025, a unor infracţiuni de corupţie, de către persoane fizice fără calitate specială„, se precizează în comunicat.

Registrul Auto transmite că va colabora cu anchetatorii dacă îi vor fi solicitate informații și date.

Cei doi suspecți vor fi prezentați miercuri instanței Tribunalului București cu propunere de arestare preventivă.

