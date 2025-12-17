Se va inaugura noul terminal de pasageri al Aeroportului Internațional Craiova

Consiliul Județean Dolj și Aeroportul Internațional Craiova vor inaugura noul terminal de pasageri în data de 18 decembrie 2025, ora 10:00, în cadrul unui eveniment indoor de mare amploare, organizat la sediul aeroportului din Calea București, nr. 325A – Noul Terminal.

Evenimentul de inaugurare va avea o durată estimată de aproximativ 3 ore și va reuni circa 500 de invitați, printre care se numără oficialități centrale și locale, personalități publice, specialiști din domeniul aviației, parteneri instituționali și reprezentanți ai mass-media.

Programul inaugural va include discursuri oficiale, momente artistice live și momente vizuale speciale, concepute pentru a marca simbolic deschiderea unei infrastructuri strategice pentru dezvoltarea regiunii.

Sorin Manda, Director General – Aeroportul Internațional Craiova

“Inaugurarea noului terminal de pasageri marchează un moment istoric pentru Aeroportul Internațional Craiova și pentru întreaga regiune a Olteniei. Acest proiect este rezultatul unei viziuni pe termen lung, al unei munci susținute și al unei colaborări strânse între administrația județeană, echipa aeroportului și partenerii noștri instituționali.

Privim această investiție ca pe un punct de plecare pentru viitoarele etape de dezvoltare ale aeroportului, care includ extinderea rețelei de destinații, creșterea frecvențelor de zbor, modernizarea continuă a infrastructurii și consolidarea rolului Aeroportului Internațional Craiova ca principal hub aerian al sud-vestului României.

Ne-am asumat un proiect pe termen lung, conceput pentru a răspunde nevoilor de trafic ale următorilor 20–25 de ani. Finalizarea noului terminal al Aeroportului Internațional Craiova reprezintă un moment definitoriu pentru întreaga regiune a Olteniei. Ne-am propus să construim nu doar o clădire modernă, ci un spațiu adaptat cerințelor aviației moderne, care să ofere pasagerilor o experiență europeană, sigură și confortabilă, încă de la primul pas în aeroport“, – Sorin Manda, Director General – Aeroportul Internațional Craiova.

Cosmin Vasile,Președinte Consiliul Județean Dolj

“Inaugurăm noul terminal al Aeroportului Internațional Craiova, un obiectiv major care, de la prima idee până la acest moment, a beneficiat de implicarea noastră totală, a autorității tutelare, a Consiliului Județean Dolj. Acest aeroport nu este doar un terminal modern. Este cel mai important proiect al administrației județene, punctul în jurul căruia s-au concentrat toate eforturile și multe resurse. Este proiectul care demonstrează că atunci când există voință, viziune, perseverență și susținere politică, Oltenia poate ține pasul cu cele mai dinamice regiuni din Europa,“ – Cosmin Vasile,Președinte Consiliul Județean Dolj.

Un proiect strategic pentru mobilitatea regională

Noul terminal de pasageri al Aeroportului Internațional Craiova reprezintă o investiție majoră în infrastructura de transport aerian, având ca obiectiv:

creșterea capacității operaționale,

îmbunătățirea experienței pasagerilor,

alinierea la standardele europene de siguranță, Securitate, confort și eficiență.

Extinderea și modernizarea Aeroportului Internațional Craiova a fost unul dintre cele mai ambițioase proiecte de infrastructură derulate la nivel regional. Proiectul a fost finanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014–2020, Axa prioritară 2 – transport multimodal durabil, cu o valoare totală de peste 100 de milioane de euro, din care o parte substanțială provine din fonduri europene, completate de bugetul de stat, Consiliul Județean Dolj și de contribuția Aeroportului Internațional Craiova.

Ce înseamnă Aeroportul Internațional din Craiova

Pe scurt, vorbim despre:

Un terminal nou de aproximativ 32 000 mp , desfășurați pe mai multe niveluri, cu spații de checkin si ghisee de self-checkin, control de securitate, fluxuri separate Schengen/non-Schengen, zone comerciale și de food-court, precum și spații tehnice moderne.

, desfășurați pe mai multe niveluri, cu spații de checkin si ghisee de self-checkin, control de securitate, fluxuri separate Schengen/non-Schengen, zone comerciale și de food-court, precum și spații tehnice moderne. Platforme și căi de rulare noi, care permit operarea simultană a mai multor aeronave și reduc timpii de așteptare la sol.

Parcări și drumuri de acces extinse, gândite pentru valuri mult mai mari de pasageri, dar și pentru fluxurile de taxi, ridesharing și transport în comun.

Sisteme de securitate de ultimă generație, gard perimetral nou, arii de siguranță reamenajate și iluminat modern al pistei.

Un parc fotovoltaic cu 3.803 panouri fotovoltaice, fiecare cu o putere instalată de circa 585 Wp, conectate la 22 de invertoare de diferite capacități.

Un terminal pentru oameni: cum se schimbă experiena pasagerilor

Noua clădire de terminal nu înseamnă doar mai mult spațiu, ci o experiență de călătorie cu totul diferită pentru pasageri.

Printre avantajele concrete:

Fluxuri clare, intuitiv marcate – de la intrare până la poarta de îmbarcare, pasagerii sunt ghidați printr-o succesiune logică de pași, cu zone generoase pentru așteptare.

Mai multe ghișee de check-in și porți de îmbarcare, care reduc cozile și permit operarea simultană a mai multor zboruri, inclusiv în orele de vârf. Ca și noutate apar si ghișeele de self-checkin.

Spații comerciale și de servicii: cafenele, magazine duty-free, servicii de închiriere auto și birouri de turism – toate gândite să transforme timpul de așteptare într-o experiență plăcută.

Confort sporit pentru pasagerii cu mobilitate redusă, prin lifturi și echipamente dedicate, inclusiv modernizarea soluțiilor de tip ambulift.

Noul terminal – începutul unei noi povești

Prin această investiție, Aeroportul Internațional Craiova își consolidează poziția ca infrastructură-cheie pentru conectivitatea regiunii Oltenia cu Europa și cu alte destinații internaționale, contribuind direct la dezvoltarea economică și socială a județului Dolj.

Când primele zboruri vor decola, oficial, din noul terminal, povestea Aeroportului Internațional Craiova nu se încheie, ci abia începe un nou capitol. Un capitol în care:

Oltenia devine mai aproape de marile capitale europene și de hub-urile globale;

Investitorii găsesc un argument concret în plus pentru a veni și a se extinde aici;

Comunitatea locală câștigă timp, oportunități și mândria de a avea „acasă” unul dintre cele mai moderne terminale din România.

„Aeroportul Internațional Craiova se dezvoltă constant, cu muncă și responsabilitate”, rezumă Sorin Manda. În spatele acestor cuvinte se află ani de proiectare, negocieri, șantiere, nopți nedormite și decizii dificile. Iar rezultatul este vizibil: un terminal nou, luminos, capabil să ducă Oltenia, la propriu, mai departe.