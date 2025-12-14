Cu cât cresc impozitele pe locuințe, de la 1 ianuarie

Din 2026, impozitele pe proprietate pentru persoanele fizice urmează să fie majorate, potrivit Legii taxelor locale, care a plecat miercuri la promulgare. Inclusiv pentru un apartament dintr-un bloc vechi de peste 30 sau 50 de ani impozitul poate crește de trei ori. Acum, impozitul pentru locuințele vechi este mai mic, scrie hotnews.ro.

În cazul clădirilor rezidențiale, valoarea impozabilă va fi calculată în continuare tot de primării, dar raportat la o bază indexată a inflației. Baza la care se raportează impozitul pe locuință crește de peste 150%

„Astfel, în 2016, baza era 1.000 de lei pe metru pătrat. Din 2026, va fi de 2.677 lei pe metru pătrat. Cota de impozitare se selectează de către primării din intervalul 0,08% – 0,02%. Noua prevedere legislativă nu permite însă adoptarea unor cote mai reduse decât cea din anul precedent. Astfel, creșterea bazei de impozitare va conduce automat la creșterea impozitului”, a explicat pentru HotNews Adrian Vascu, fost președinte al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România (ANEVAR) și fondator al companiei Veridio.

Cota de impozitare este selectată de către administrația locală dintr-un interval de cote prevăzute de Codul Fiscal. Potrivit noilor reglementări, primăriilor nu le mai este permisă adoptarea unei cote mai mici față de cea din anul trecut.

Impozitul crește semnificativ inclusiv pentru proprietarii de apartamente vechi, care acum plătesc mai puțin

Baza de impozitare crește atât pentru locuințele noi, cât și pentru apartamentele din blocuri vechi de 30 sau 50 de ani, pentru care valoarea impozabilă era mai mică. Este vorba despre locuințe din blocuri de peste 3 etaje, cu mai mult de 8 apartamente, pentru care impozitul era mai mic.

„În forma anterioară a Codului fiscal, existau niște reduceri ale valorii impozabile pentru clădiri mai vechi de 30 de ani, respectiv 50 de ani. Eliminând aceste reduceri, valoarea impozabilă a apartamentului este aceeași indiferent de vechimea acestuia. În cazul clădirilor nerezidențiale deținute de persoane fizice, se menține sistemul de stabilire a valorilor impozabile prin rapoarte de evaluare”, a explicat Vascu.

Calculele

Cât vor plăti, de la 1 ianuarie 2026, proprietarii unui apartament sub 30 de ani vechime dintr-un bloc cu mai puțin de 3 niveluri și mai puțin de 8 apartamente?

În acest caz, impozitul va crește de circa 1,8 ori. Practic, proprietarul trebuie să înmulțească impozitul pe care l-a plătit în acest an – de exmplu 170 de lei – cu 1,8 și va obține valoarea noului impozit – 306 lei. Pentru același apartament într-un bloc vechi peste 30 de ani, care are peste 3 etaje și mai mult de 8 apartamente, impozitul crește de circa 2,3 ori. Făcând calculele, noul impozit datorat va urca la 391 de lei.

Pentru apartamentele de peste 50 de ani vechime, impozitul poate crește de circa 3 ori. În acest caz, proprietarul va avea de plătit, în 2026, un impozit de 510 lei.

Clădiri nerezidențiale – persoane fizice

Clădirile nerezidențiale deținute de persoane fizice sunt, în esență, imobile folosite pentru activități economice (producție, comerț, servicii, birouri), nu pentru locuit.

În cazul persoanelor fizice sunt considerate, de regulă, ca nerezidențiale:

Spații comerciale – magazine, buticuri, farmacii, saloane de înfrumusețare.​

Birouri și sedii de firmă/PFA – cabinete medicale, de avocatură, contabilitate, IT, consultanță, agenții diverse.​

Ateliere, spații de producție sau depozite – service auto, ateliere de mobilă, depozite de marfă, hale mici.​

Clădiri închiriate cu destinație comercială – de exemplu, o casă sau un apartament închiriat integral unei firme pentru activitate de birou sau cabinet.

Pentru aceste situații, este menținut sistemul de stabilire a valorilor impozabile prin rapoarte de evaluare.

În cazul clădirilor agricole, din legea care va intra în vigoare din ianuarie a fost eliminată cota de impozitare fixă de 0,4%.

Dacă nu se mai face distincție între clădiri agricole și alte clădiri nerezidențiale, iar cotele de anul trecut nu pot fi micșorate, pentru clădirile agricole va urma o creștere a impozitelor de cel puțin 2-2,5 ori, indiferent de proprietar, spune Adrian Vascu.

Clădirile rezidențiale pe firmă au fost eliminate

Acestea sunt locuințe de serviciu, apartamente date în folosință gratuită angajaților, blocuri de locuințe închiriate ca locuințe.

Din 2026, aceste clădiri aflate în patrimoniul unei firme vor fi considerate nerezidențiale și vor fi tratate ca atare, atât prin stabilirea valorilor impozabile, cât și prin cotele de impozitare. În aceste cazuri, impozitul va crește de circa 5 ori, explică fostul președinte ANEVAR.

Astfel, pentru clădirile rezidențiale aparținând persoanelor juridice impozitul poate crește de circa 5 ori, prin mutarea cotei de la 0,2% la 1%).