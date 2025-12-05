Ilie Bolojan: În decembrie vom avea, foarte probabil, o nouă ordonanță-trenuleț

Premierul Ilie Bolojan a fost întrebat, vineri, în conferința de presă pe care a susținut-o la Palatul Victoria, dacă salariul minim în România va „rămâne înghețat” și în anul 2026. Recent, Guvernatorul Băncii Naţionale a României (BNR), Mugur Isărescu, a afirmat că este nevoie de multă precauţie în legătură cu o posibilă majorare a salariului minim de anul viitor.

Astfel, Bolojan a fost întrebat dacă în luna decembrie a acestui an va fi emisă de Guvern o așa numită ordonanță-trenuleț, care să vizeze reducerea cheltuielilor bugetare, așa cum s-a mai procedat până acum. Această ordonanță ar putea avea efect inclusiv asupra nivelul salariului minim din România sau al indemnizațiilor primarilor.

Ilie Bolojan a declarat că ”foarte probabil”, în luna decembrie vom avea o astfel de ordonanță, ”pentru că anumite măsuri expiră la finalul anului” și că ”nu putem fugi de acest lucru”.

Reporter: Am intrat în luna decembrie și, în mod tradițional, ultimele guverne în cursul acestei luni au adoptat în trecut acea așa-numită ordonanță de urgență trenuleț, prin care se luau mai multe măsuri în cascadă. Veți face și dumneavoastră acest lucru și dacă da, dacă ne puteți spune ce se va întâmpla, de exemplu, cu punctul de amendă, cu pensiile speciale ale primarilor și cu salariul minim.

Premierul Ilie Bolojan: ”Cu siguranță nu există capacitate financiară să, nu știu, introducem în plată drepturi care astăzi sunt suspendate, gen indemnizații pentru primar și așa mai departe. Acest lucru cu siguranță nu se va întâmpla. Deci, foarte probabil, luna decembrie vom avea o astfel de ordonanță, pentru că anumite măsuri expiră la finalul anului. Nu putem fugi de acest lucru. Le vom anunța în așa fel încât ceea ce este prorogat să fie în continuare prorogat.

Din punctul meu de vedere, unul din lucrurile pe care trebuie să le facem este ca lucruri care nu sunt normal să mai fie în lege trebuie nu prorogate, anulate. În așa fel încât să punem lucrurile în curat și nu an de an să amânăm niște lucruri pe care lumea politică nu a avut forța să le atace, în așa fel încât să le anuleze de totul.”

Premierul României: ”Pentru salariul minim nu avem spații foarte mari de creștere”

În ceea ce privește salariul minim din România, șeful guvernului spune că peste câteva zile va avea loc o ședință unde se vor lua decizii asupra acestui aspect, însă el subliniază faptul că ”nu avem spații foarte mari de creștere”.

Reporter: Iar punctul de amendă și salariul minim vor rămâne înghețate?

Premierul Ilie Bolojan: ”Veți primi aceste elemente în zilele următoare. Așa cum v-am spus, din punctul meu de vedere, și pentru salariul minim nu avem spații foarte mari de creștere, datorită realităților economice și bugetare pe care le avem. Dar, după câte rețin, săptămâna viitoare, miercuri, este convocat, sau joi, un consiliu tripartid care va avea, cred, pe ordinea de zi aceste aspecte.”

