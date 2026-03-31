Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026 își deschide porțile

Craiova devine, timp de 11 zile, capitala mondială a teatrului!

Organizatorii Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026 au anunțat programul oficial și au pus în vânzare biletele pentru spectacole și accesul în mult așteptatul Shakespeare Village.

Evenimentul are loc între 21 și 31 mai 2026 și promite o ediție spectaculoasă, sub tema: „WILL matters / Voința naște materie”.

Craiova devine o scenă globală

Festivalul reunește artiști și companii din peste 70 de țări, iar spectacolele vor fi găzduite în mai multe spații din oraș, în frunte cu Teatrul Național Marin Sorescu Craiova.

Printre cele mai importante producții:

„Regele Lear”, în regia lui Silviu Purcărete,

„Titus Andronicus: Renăscut”, regia Ryunosuke Kimura,

„Doi tineri din Verona”, semnat de Declan Donnellan,

„Venus & Adonis”, prezentat de Gregory Doran.

Experimente și reinterpretări moderne

Festivalul aduce și reinterpretări contemporane ale operei lui William Shakespeare:

„Macbeth Mut” – spectacol non-verbal,

„Lear?” – regia Irina Brook,

„Macbeth.0” – producție Teatrul Masca.

De asemenea, publicul va putea vedea spectacole rare precum „Regele Ioan” sau producții din Japonia, Italia, Belgia și Canada.

Shakespeare prin dans

Universul shakespearian este reinterpretat și prin dans:

„Hamlet” – compania imPerfect Dancers,

„Ophelia-s” – Mossoux-Bonté,

„Hamlet Puppet” – Balletto Civile.

Shakespeare Village: muzică, spectacole și atmosferă elisabetană

Unul dintre cele mai iubite concepte revine: Shakespeare Village – un sat tematic spectaculos, cu peste 50.000 de vizitatori la ediția trecută.

Printre artiștii confirmați:

Zdob și Zdub,

Șuie Paparude,

Bosquito,

Coma,

The Mono Jacks,

Luna Amară,

Mihail.

Ziua – spectacole și activități pentru toate vârstele.

Noaptea – concerte și petreceri cu DJ.

Intrarea este gratuită pe 21 mai.

Bilete și acces

Biletele sunt deja disponibile:

online pe site-ul oficial

în rețeaua Entertix

la agenția Teatrul Național Marin Sorescu Craiova

Pentru Shakespeare Village există mai multe variante:

Day Pass,

Weekend Pass,

Full Pass.

Un festival care cucerește orașul

Pe lângă spectacole, ediția 2026 include sute de evenimente conexe:

Shakespeare Squares

Shakespeare Metropolitan

Academics & More

programe pentru copii și tineri

Inițiat de Emil Boroghină, festivalul este considerat cel mai important eveniment dedicat lui Shakespeare din lume.

