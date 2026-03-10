„Cartea zilelor care n-au fost”, de Mihai Firică, lansată la Târgul de Carte Gaudeamus Craiova

Volumul de versuri „Cartea zilelor care n-au fost”, semnat de scriitorul craiovean Mihai Firică, va fi lansat vineri, 13 martie, de la ora 13:00, la Teatrul Național Marin Sorescu, în cadrul Târgul de Carte Gaudeamus.

Evenimentul îi va avea ca invitați speciali pe actorii Emil Boroghină, Angel Rababoc și Mircea Mogoșeanu. Momentul muzical va fi susținut de concertmaistrul Dan Bozgan.

Volumul a apărut la Editura Cartea Românească, în colecția „Cartea Românească de Poezie”.

Mihai Firică: „Poezia este aer și sânge”

Autorul descrie noul volum ca pe o explorare profundă a memoriei, iubirii și identității personale.

Mihai Firică

„Poezia este pentru mine o lume întreagă, nu o cameră a singurătății. Este un teritoriu în care memoria devine geografie interioară, iar iubirea și pierderea nu se anulează, ci se transformă una pe cealaltă”, spune Mihai Firică.

Poetul adaugă că, dincolo de orice formă artistică, poezia reprezintă un pact cu adevărul și o asumare profundă a responsabilității.

„Pentru mine, poezia este aer și sânge”, mărturisește autorul despre noul său volum.

Despre autor

Mihai Firică s-a născut în 1970, la Craiova, și este poet, eseist și publicist.

Este licențiat în Litere-Istorie și a absolvit o specializare postuniversitară în Managementul relațiilor internaționale. De-a lungul carierei a ocupat funcția de secretar de stat în Ministerul Culturii și a fost membru în Consiliul de Administrație al TVR.

Din 2023, este președintele Filialei Craiova a Uniunii Scriitorilor din România.

A debutat publicistic în revista Ramuri, în 1989.

Volume de poezie

Biografie sumară (1996)

Limba șarpelui călător (1997)

Ultimele zile și viața de după (2017)

Dragostea cu parfum de migdale amare (2022)

Volume de eseuri și publicistică

Insectarul cu molii (2004)

Dinastia ticăloșilor (2010)

România puzzle. Ilustrate din rezervația de cleptozauri (2015)

Versurile sale au fost traduse în peste 20 de limbi, fiind publicate în volume, antologii și reviste literare din țară și din străinătate.

Citește și: (VIDEO) Dolj: Tânăr reținut după ce a fost prins conducând fără permis în Urzicuța