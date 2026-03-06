Craiova: Expoziție de pictură „Pentru tine, dragă mamă” la Muzeul Cărții și Exilului Românesc

Juniorii atelierelor de pictură „Să trăim frumos într-un mediu sănătos” aduc un omagiu mamelor și femeilor printr-o explozie de culoare, vernisată de Ziua Internațională a Femeii.

Muzeul Cărții și Exilului Românesc găzduiește duminică, 8 martie 2026, la ora 12:00, vernisajul expoziției de pictură „Pentru tine, dragă mamă”, organizată de Centrul Județean de Cultură și Artă Dolj, Secția pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale, Asociația Seniori Art și Cromatic Arts Studio.

Expoziția reunește lucrări realizate de juniorii care participă la atelierele de pictură „Să trăim frumos într-un mediu sănătos”, inițiate în 2018 și coordonate de curatorul Daniel Guță, membru UAP.

O explozie de culoare și gânduri bune

Lucrările prezintă mesaje dedicate Zilei Femeii, mamelor și doamnelor, aducând frumusețe, inocență și un crâmpei de primăvară în spațiul muzeal. Expozanții includ: Alessia Vasilescu, Andu Turcu, Andreea Mirea, Amalia Mihai, Alexandra Mărinică, Alexia Ardeleanu, Daria Maria Florescu, David Volintiru, Eliza Lupu, Eva Băluțoiu, Gabriela Mărinică, Luca Isvoranu, Maria Simona Curcă, Mihai Etegan, Petra Barbu, Petre Nicolas Săulescu, Rareș Lucan, Rebeca Dumitriu, Ruxandra Lucan și Sofia Robanțu.

Fiecare lucrare este un mesaj personal și o explozie de culoare, transmițând gânduri bune și apreciere pentru femeile sărbătorite pe 8 martie.

Expoziția „Pentru tine, dragă mamă” va putea fi vizitată la Muzeul Cărții și Exilului Românesc până la sfârșitul lunii martie 2026.

