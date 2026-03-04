Craiova: Programul Inspire VIP Electroputere 6 – 12 martie

Regia: Vanessa Caswill

Cu: Bradley Whitford, Maika Monroe, Lauren Graham, Jennifer Robertson

Gen Film: Drama, Romantic, Dragoste

Durată: 114 min

Rating: AP 12

După o ieșire perfectă cu iubitul ei, Kenna (Maika Monroe; The Hand That Rocks the Cradle, Longlegs) face o greșeală inimaginabilă care o trimite la închisoare. Șapte ani mai târziu, Kenna se întoarce în orașul natal din Wyoming, sperând să-și refacă viața și să câștige șansa de a se reuni cu fiica ei, Diem, pe care nu a cunoscut-o niciodată.

Miercuri, Joi 20:50

Hotarul Avanpremiera

Regia: Ion Borș, Ruslan Moroșan

Cu: Ion Grosu, Igor Caras, Cătălin Lungu, Andrei Locoman, Vlad Druck, Lilia Cazacu, Maria Onica

Gen Film: Comedie

Durată: 93 min

Rating: AP 12

Într-un sat unde totul se află și nimic nu se iartă, două familii cu o istorie de-a dreptul hazlie ajung la cuțite din cauza unei bucăți de pământ. Ambele sunt convinse că adevărul e de partea lor, iar lucrurile scapă complet de sub control exact atunci când ar trebui să bată clopotele de nuntă. Între hotare greu de mutat, orgolii inflamate și rude imposibil de trăsnite, căsătoria pare să nu mai fie un final fericit.

Miercuri, Joi 19:30

Marsupilami / Marsupilami: Cum să prinzi o pufoșenie Avanpremiera

Regia: Philippe Lacheau

Cu: Philippe Lacheau, Jamel Debbouze, Tarek Boudali, Élodie Fontan, Julien Arruti

Gen Film: Aventuri, Comedie, Familie

Durată: 99 min

Rating: AG

Pentru a-și salva slujba la grădina zoologică, David acceptă un plan riscant: trebuie să aducă din America de Sud un pachet misterios. Ajunge pe un vas de croazieră alături de fosta lui soție, fiul lor și Stéphane, un coleg stângaci și cam greu de cap, pe care David îl folosește pe ascuns ca să transporte pachetul. Totul scapă de sub control când Stéphane deschide din greșeală coletul și eliberează un pui adorabil de Marsupilami. Această creatură rară și extrem de valoroasă transformă rapid călătoria într-un haos total. În mijlocul aventurii trăsnite, David și familia lui redescoperă forța legăturilor care îi unesc.

Dublat: Sambata, Duminica 12:20

Good Luck, Have Fun, Don’t Die / Noroc, ura și la gară

Regia: Gore Verbinski

Cu: Stevel Marc, Sam Rockwell, Michael Peña, Juno Temple, Haley Lu Richardson, Zazie Beetz

Gen Film: Actiune, Animatie, Aventuri, Comedie, Drama, SF

Durată: 100 min

Rating: AP 12

O noapte întunecată. Un local aglomerat. Un bărbat cu un detonator dă buzna, pretinzând că vine din viitor. Este a 117-a oară când se întoarce cu aceeași misiune urgentă. Înainte să expire timpul, trebuie să recruteze un grup de clienți clar nepregătiți (Haley Lu Richardson, Michael Peña, Zazie Beetz, Asim Chaudhry și Juno Temple) pentru a opri iminenta apocalipsă a inteligenței artificiale și a salva omenirea de pericolele rețelelor sociale. Problema? Totul le este potrivnic, de la străini sceptici și adolescenți cu mințile prăjite, până la monstruozități algoritmice dincolo de controlul lor. Dar, dacă acest grup de neaveniți reușește, lumea s-ar putea să fie, până la urmă, în regulă… Sau nu, cine știe!

Vineri pana Marti 18:40

Miercuri, Joi 16:40

Acel martie

Regia: Iura Luncașu

Cu: Mădălina Bellariu Ion, Esther Acebo, Costas Mandylor, Eduard Trică, Luke Roberts, Didi Anderson

Gen Film: Thriller

Durată: 95 min

Rating: N 15

Anabel Albu, o agentă a serviciilor de informații românești, primește misiunea de a-l supraveghea pe Vlad Bratu, un cercetător implicat într-un proiect științific de importanță strategică. Ceea ce începe ca o operațiune de rutină se transformă rapid într-o confruntare complexă, în care interese politice, jocuri de putere și servicii secrete rivale se intersectează periculos.

Vineri 19:00

Sambata pana Joi 19:10

The Bride! / Mireasa!

Regia: Maggie Gyllenhaal

Cu: Jake Gyllenhaal, Christian Bale, Jessie Buckley, Penélope Cruz

Gen Film: Drama, Horror, Romantic, SF, Dragoste

Durată: 126 min

Rating: N 15

Acțiunea se desfășoară în anii 1930, când Frankenstein (Christian Bale) se simte extrem de singur și îi cere unui doctor briliant să îi creeze o parteneră. Împreună, aceștia readuc la viață o tânără superbă și astfel Mireasa! ia naștere. Ce urmează este dincolo de imaginația oricui: Crimă! Posesie! Mișcare socială radicală! O idilă criminală!

Vineri pana Joi 18:30; 21:00

Hoppers / Hopperi 3D / MX4D 3D

Regia: Daniel Chong

Cu: Jon Hamm, Bobby Moynihan, Piper Curda

Gen Film: Animatie, Aventuri, Comedie, Familie, SF

Durată: 105 min

Rating: AG

O iubitoare de animale folosește o tehnologie care îi plasează conștiința într-un castor robotizat pentru a descoperi mistere din lumea animalelor dincolo de imaginația ei.

3D Dublat: Vineri 12:20; 12:40; 13:30

Sambata pana Joi 12:20; 12:50; 13:30

3D MX4D Dublat: Vineri pana Joi 11:00

How to Make a Killing / Crima perfectă

Regia: John Patton Ford

Cu: Glen Powell, Margaret Qualley, Ed Harris, Topher Grace, Jessica Henwick

Gen Film: Comedie, Drama, Thriiler

Durată: 98 min

Rating: N 15

Renegat la naștere de familia sa obscen de bogată, muncitorul Becket Redfellow nu se va da în lături de la nimic pentru a-și recupera moștenirea, indiferent câte rude îi stau în cale.

Vineri pana Joi 21:30

Scream 7 2D / MX4D 2D

Regia: Kevin Williamson

Cu: Neve Campbell, Courteney Cox, Mckenna Grace, Anna Camp, Mason Gooding

Gen Film: Horror, Mister

Durată: 114 min

Rating: N 15

Când un nou ucigaș Ghostface apare în orașul în care Sidney Prescott și-a construit o nouă viață, cele mai întunecate temeri ale ei se adeveresc, deoarece fiica ei devine următoarea țintă.

2D: Vineri pana Joi 16:10; 17:00; 19:20; 21:40

2D MX4D: Vineri pana Joi 21:20

GOAT / Cel mai tare din parcare 3D / MX4D 3D

Regia: Tyree Dillihay

Cu: David Harbour, Patton Oswalt, Aaron Pierre, Bobby Lee, Nick Kroll, Gabrielle Union

Gen Film: Animatie, Aventuri, Comedie, Familie, Sport

Durată: 100 min

Rating: AG

Archie Everhardt, o capră de dimensiuni modeste, sfidează așteptările alăturându-se unei echipe de elită în roarball – un sport periculos în care animalele concurează pe terenuri dificile, mereu în schimbare. Împreună cu coechipierii săi, el trebuie să demonstreze că își merită locul în Liga feroce.

3D Dublat: Vineri pana Joi 11:30; 13:40

3D MX4D Dublat: Vineri pana Joi 13:10

Rally – From Paris to the Pyramids / Raliul de la Paris la piramide

Regia: Rasmus A. Sivertsen

Cu: Pia Borgli, Trond Espen Seim, Øyvind Brandtzæg, Paul-Ottar Haga, Mari Maurstad

Gen Film: Animatie, Comedie

Durată: 82 min

Rating: AG

Trei prieteni fără prea multe în comun încearcă să câștige legendarul raliu de la Paris la piramidele din Egipt. Invențiile celor trei aduc mai multe probleme decât soluții, de aceea primarul i-a alungat din sătucul lor, Flåklypa. Ca să arate că merită o șansă, ei trebuie să câștige competiția conducând Il Tempo Gigante, o mașină de curse specială.

Dublat: Vineri pana Joi 11:20

Crime 101 / Autostrada crimei 2D / MX4D 2D

Regia: Bart Layton

Cu: Mark Ruffalo, Chris Hemsworth, Jennifer Jason Leigh, Barry Keoghan, Halle Berry

Gen Film: Crima, Thriller

Durată: 135 min

Rating: N 15

Plasat în Los Angeles, Crime 101 spune povestea unui hoț de bijuterii (Chris Hemsworth) ale cărui jafuri au pus poliția în încurcătură. După ce pune ochii pe o pradă colosală, drumul lui se intersectează cu cel al unei agente de asigurări deziluzionate (Halle Berry). Convins că a descoperit un tipar, un detectiv neobosit (Mark Ruffalo) se apropie pe urmele hoțului. Pe măsură ce lovitura se apropie, linia dintre vânător și vânat începe să se estompeze, iar toți trei se confruntă cu alegeri decisive pentru viața lor și cu realizarea că nu mai există cale de întoarcere.

2D: Vineri pana Joi 21:10

2D MX4D: Vineri pana Joi 18:50

Wuthering Heights / La răscruce de vânturi 2D / VIP+ 2D

Regia: Emerald Fennell

Cu: Margot Robbie, Jacob Elordi

Gen Film: Drama, Romantic, Dragoste

Durată: 136 min

Rating: AP 12

Într-o interpretare originală și frapantă a celei mai cunoscute povești de dragoste, filmul „La răscruce de vânturi” îi are în rolurile principale pe Margot Robbie în rolul lui Cathy și pe Jacob Elordi ca Heathcliff, doi tineri din lumi diferite a căror dragoste interzisă devine otravă într-o poveste de iubire memorabilă, plină de dorință și nebunie.

2D: Vineri pana Marti 15:20; 18:00; 20:50

Miercuri, Joi 15:20; 18:00

2D VIP+: Vineri, Luni pana Joi 18:10

Sambata, Duminica 18:25

În pielea mea

Regia: Paul Decu

Cu: Sergiu Costache, Vlad Gherman, George Tănase, Gabriel Vatavu, Oana Gherman, Ioana State, Azaleea Necula, Alexandra Răduță

Gen Film: Comedie

Durată: 100 min

Rating: AP 12

După o discuție aprinsă între patru cupluri, două echipe se formează (fetele versus băieții) și începe un joc nebun. Regulile sunt simple: timp de un weekend, fetele trebuie să facă activitățile băieților și invers, iar fiecare organizează în detaliu weekendul celeilalte echipe. Totuși, ceea ce pare a fi o joacă simplă și amuzantă la final de săptămână se dovedește în realitate o situație mult mai complicată.

Vineri 15:00; 16:30

Sambata pana Marti 14:50; 16:30

Miss Moxy / Pisicuta Moxy

Regia: Vincent Bal, Wip Vernooij

Cu: Barbara Sarafian, Pieter Embrechts, Sarah Bannier, Frank Focketijn

Gen Film: Animatie, Aventuri, Comedie

Durată: 85 min

Rating: AG

Miss Moxy, o pisică domestică, se rătăcește în timpul unei vacanțe și trebuie să găsească drumul spre casă prin sudul Europei cu ajutorul celor mai josnice creaturi pe care și le poate imagina o pisică: un câine comic și o pasăre bătrână și înțeleaptă. În timpul acestei călătorii, ea își lărgește viziunea asupra vieții și descoperă adevăratul sens al prieteniei.

Dublat: Vineri, Luni pana Joi 12:30; 14:20

Sambata, Duminica 14:20

Băieți de oraș: Golden Boyz 2D / VIP+ 2D

Regia: Mihai Bendeac

Cu: Mihai Bendeac, Vlad Drăgulin, Cosmin Nedelcu, Anca Dinicu, Doina Teodoru, Lorena Luchian

Gen Film: Comedie

Durată: 100 min

Rating: AP 12

Roby Roberto, Malone, Gina Felea, Dorian, Daniela și Renatta revin, de data aceasta pe marile ecrane într-o comedie despre prietenie, loialitate și visuri de cartier – Băieți de oraș: Golden Boyz.

Prinși într-un plan nebun care le răstoarnă lumea, „băieții de oraș” trebuie să decidă dacă succesul înseamnă bani, faimă… sau curajul de a rămâne autentic.

2D: Vineri 15:40; 16:50; 17:40; 19:45; 21:50

Sambata pana Joi 15:40; 17:10; 17:40; 19:45; 21:50

2D VIP+: Vineri, Luni pana Joi 15:30; 21:15

Sambata, Duminica 14:10; 16:20; 21:15

Charlie the Wonderdog / Charlie, câinele minune

Regia: Shea Wageman

Cu: Owen Wilson, Tabitha St. Germain, Sebastian Billingsley-Rodriguez, Anthony Bolognese, Mela Pietropaolo

Gen Film: Animatie, Familie, Comedie

Durată: 95 min

Rating: AG

Câinele unui băiețel dobândește superputeri după ce este răpit de extratereștri. Împreună, ce doi vor lupta cu o pisică ticăloasă care amenință omenirea, în timp ce câinele devine un supererou faimos.

Dublat: Vineri pana Joi 11:10; 13:20

North: An Epic Journey of Friendship / Spre nord

Regia: Bente Lohne

Cu: Jennifer Lynn Wilson, RJ Balde, Brianna Fernandez, Mads Mikkelsen, Charlie Bauer

Gen Film: Animatie

Durată: 85 min

Rating: AG

Spre nord este un film de animație 3D, o aventură pentru întreaga familie, inspirată de „Crăiasa zăpezilor” de Hans Christian Andersen. Acțiunea se desfășoară în Copenhaga victoriană și o are în centrul atenției pe tânăra Gerda, care pornește într-o călătorie periculoasă prin nordul înghețat pentru a-și salva cel mai bun prieten, Kai, răpit de misterioasa Regină a Zăpezilor. Ghidată de un înger păzitor neastâmpărat și ajutată de prieteni magici, Gerda înfruntă pericole, vrăji și puterea iernii veșnice. Prin curaj și iubire, ea rupe vraja Reginei Zăpezilor și îl aduce pe Kai acasă la timp pentru a sărbători Crăciunul.

Dublat: Vineri pana Joi 13:00

Dragoste la țară

Regia: Gabriel Radu

Cu: Adrian Dumitru, Ana Maria Iorga

Gen Film: Comedie

Durată: 100 min

Rating: AP 12

Ana (Ana Maria Iorga), fată de oraș, crescută în confort și în mall, a reușit să-l supere pe tatăl ei, care o ținea ca în puf. Ca să învețe niște umilință și să aprecieze viața în simplitatea ei, Ana este „exilată” la țară, să locuiască o vreme cu bunica ei.Pentru Ana, viața la sat e un coșmar: tocurile se afundă în noroi, internet nu prea, iar oamenii par veniți din alt film.

Vineri pana Marti 14:40

Avatar: Fire and Ash / Avatar: Foc și cenușă MX4D 3D

Regia: James Cameron

Cu: Stephen Lang, Zoe Saldana, Sam Worthington, Sigourney Weaver, Oona Chaplin, Kate Winslet

Gen Film: Actiune, Aventuri, Fantastic, SF, Thriller

Durată: 197 min

Rating: AP 12

Avatar: Foc și Cenușă continuă epopeea familiei Sully la scurt timp după evenimentele din Avatar: Calea Apei. Adoptați de Clanul Metkayina, Jake, Neytiri și copiii lor încearcă să-și găsească echilibrul după pierderea lui Neteyam, ucis într-o luptă brutală cu Oamenii Cerului din corporația RDA, și să se adapteze unei noi vieți pe recifele Pandorei. Când Spider, fiul adoptiv al familiei, devine ținta pericolelor tot mai mari, familia Sully pornește alături de Clanul Tlalim – cunoscuți și sub numele de Negustorii Vântului, un trib nomad pașnic care navighează cerurile – într-o călătorie plină de riscuri.

Vineri pana Joi 15:10

