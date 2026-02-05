Dragobetele sărută fetele – spectacol folcloric de suflet, la Teatrul Colibri Craiova

Teatrul pentru copii și tineret Colibri – Secția Folclor „Maria Tănase”, în parteneriat cu Centrul Județean de Cultură și Artă Dolj – Secția Ansamblul de dans popular „Maria Tănase”, invită publicul craiovean la un eveniment special dedicat iubirii, tradițiilor și autenticității românești: spectacolul folcloric „Dragobetele sărută fetele”.

Evenimentul va avea loc duminică, 23 februarie 2026, de la ora 19:00, pe scena Teatrului Colibri, într-o seară în care muzica populară, dansul și emoția vor readuce la viață farmecul Dragobetelui – sărbătoarea românească a iubirii.

Spectacolul se adresează tuturor – tineri și mai puțin tineri – care doresc să petreacă românește, să se bucure de cântece de dragoste, jocuri populare și momente artistice de excepție, într-o atmosferă caldă și autentică.

Pe scenă vor urca îndrăgiți soliști de muzică populară, alături de orchestră și dansatori:

Mariana Ionescu Căpitănescu,

Constantin Enceanu,

Marius Măgureanu,

Lavinia Bîrsoghe,

Liliana Popa,

Aneta Șișu,

Manuela Motocu,

Liviu Dică,

Cristian Bănățeanu.

Conducerea muzicală este asigurată de Ion Cristian Munteanu, iar coregrafia poartă semnătura lui Ionel Garoafa, garantând un spectacol dinamic, elegant și profund ancorat în tradiția românească.

Prezentatorii evenimentului vor fi soliștii de muzică populară Luiza Turcu și Alex Golfin, care vor ghida publicul printr-o seară dedicată iubirii, obiceiurilor și valorilor autentice.

„Dragobetele sărută fetele” nu este doar un spectacol, ci o invitație la bucurie, la reîntoarcerea spre tradiții și la celebrarea iubirii în forma ei cea mai sinceră.

