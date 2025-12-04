Lansare de carte la Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman”: „Crima de la bazinul cu iod” de Maria-Liliana Bucur

Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman” găzduiește, mâine, lansarea volumului „Crima de la bazinul cu iod”, semnat de Maria-Liliana Bucur. Evenimentul va avea loc începând cu ora 17:00, în sala „Acad. Dinu C. Giurescu”.

Despre carte vor vorbi:

Nicolae Marinescu, director al Editurii Aius,

conf. univ. dr. Dana Constantinescu,

Mihaela Nițu,

Mara-Miruna Ciobanu.

În prefața volumului, autoarea povestește: „M-am născut în 1968 la București, dar clasele primare le-am făcut în comuna doljeană Bîrca, unde toată lumea știe pe toată lumea, iar misterele se rezolvă la colțul uliței. Vacanțele le-am petrecut la bunici, lângă București, la Cabana Căldărușani, unde am învățat că liniștea poate ascunde cele mai interesante povești. Sunt cadru didactic universitar și predau matematică, dar, între două teoreme, am rămas fascinată de literatură și de enigmele ei. Dacă matematica m-a învățat să pun întrebări și să caut soluții, literatura m-a învățat să merg dincolo de logică. Romanul de față e dovada că cele două pasiuni pot face echipă bună—mai ales când misterul cere și un pic de umor.”

Romanul îmbină elemente de mister, umor și reflecții personale, oferind cititorului o experiență literară ce explorează enigmele vieții cotidiene și ale relațiilor dintre oameni.

Citește și: Expoziție documentară despre comunitatea italiană din Craiova, la Muzeul Cărții și Exilului