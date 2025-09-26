16.2 C
Craiova
vineri, 26 septembrie, 2025
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăActualitateCulturaCraiova: Înscrieri la atelierele de folclor ale Teatrului Colibri din 1 octombrie

Craiova: Înscrieri la atelierele de folclor ale Teatrului Colibri din 1 octombrie

De Gazeta de Sud

Teatrul pentru copii și tineret Colibri Craiova – Secția Folclor „Maria Tănase“ organizează o nouă serie de ateliere de folclor în perioada 13 octombrie – 13 decembrie  2025 (2 luni). 

Înscrierile pentru aceste ateliere se fac la sediul Teatrului Colibri.

Preţul pentru un atelier / lună este 150 lei.

Perioada obligatorie de achitare a taxei pentru ateliere este 01 – 10  octombrie 2025.

Plata taxei se va efectua la sediul Teatrului Colibri, în perioada 01 – 10  octombrie, între orele 09:00 – 16:00 (de luni până vineri); prin ordin de plată sau prin transfer bancar în contul RO58TREZ29121G335000XXXX, Teatrul pentru Copii și Tineret Colibri, CUI 5001805, cu confirmare pe e-mail-ul [email protected].

Neachitarea taxei în perioada menționată duce la pierderea locului.

            Atelierele se vor desfășura la sediul din strada Crișului, nr. 9, astfel:

Marți, ora 16:00 – ATELIERUL DE CÂNTEC (coord. Aneta Șișu și Manuela Motocu), vârsta minimă 7 ani, atelier în cadrul căruia participanții vor descoperi frumusețea cântecului popular românesc.Număr participanți: 15

Miercuri, ora 16:00 – ATELIERUL DE FOLCLOR (coord. Marius Măgureanu), vârsta minimă 7 ani, atelier ce își propune să îi aducă pe copii în lumea frumoasă a tradițiilor și obiceiurilor poporului român.Număr participanți: 15

Mai multe informații se pot obține la tel.: 0251.416.323 sau pe adresa de e-mail:  [email protected].

Citește și: Acțiuni pe linie rutieră la Târgu Jiu. Sancțiuni pentru opriri și staționări neregulamentare

ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA