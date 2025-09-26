Craiova: Înscrieri la atelierele de folclor ale Teatrului Colibri din 1 octombrie

Teatrul pentru copii și tineret Colibri Craiova – Secția Folclor „Maria Tănase“ organizează o nouă serie de ateliere de folclor în perioada 13 octombrie – 13 decembrie 2025 (2 luni).

Înscrierile pentru aceste ateliere se fac la sediul Teatrului Colibri.

Preţul pentru un atelier / lună este 150 lei.

Perioada obligatorie de achitare a taxei pentru ateliere este 01 – 10 octombrie 2025.

Plata taxei se va efectua la sediul Teatrului Colibri, în perioada 01 – 10 octombrie, între orele 09:00 – 16:00 (de luni până vineri); prin ordin de plată sau prin transfer bancar în contul RO58TREZ29121G335000XXXX, Teatrul pentru Copii și Tineret Colibri, CUI 5001805, cu confirmare pe e-mail-ul [email protected].

Neachitarea taxei în perioada menționată duce la pierderea locului.

Atelierele se vor desfășura la sediul din strada Crișului, nr. 9, astfel:

Marți, ora 16:00 – ATELIERUL DE CÂNTEC (coord. Aneta Șișu și Manuela Motocu), vârsta minimă 7 ani, atelier în cadrul căruia participanții vor descoperi frumusețea cântecului popular românesc.Număr participanți: 15

Miercuri, ora 16:00 – ATELIERUL DE FOLCLOR (coord. Marius Măgureanu), vârsta minimă 7 ani, atelier ce își propune să îi aducă pe copii în lumea frumoasă a tradițiilor și obiceiurilor poporului român.Număr participanți: 15

Mai multe informații se pot obține la tel.: 0251.416.323 sau pe adresa de e-mail: [email protected].

