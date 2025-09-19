„Maria Tănase – chipuri“, pe simezele Galeriilor Cromatic din Craiova

22.3 C
Craiova
vineri, 19 septembrie, 2025
De Mariana BUTNARIU
Centrul Județean de Cultură și Artă Dolj inaugurează azi, ora 12:00, în Galeriile „Cromatic”, expoziția de portrete „Maria Tănase – chipuri”, semnată de artistul Mihai Dascălu.

Expoziția marchează 112 ani de la nașterea Mariei Tănase, cea despre care impresarul său, Gaby Michailescu, spunea: „N-a fost alta să-i semene… Fascinantă apariție, de miracol, nedeslușită în totul cât fost-a să ardă, doinind.“

Pe simezele Galeriilor „Cromatic“, Mihai Dascălu surprinde în 25 de portrete frumusețea și expresivitatea Mariei Tănase, amintind de moștenirea ei eternă în sufletul poporului român. În realizarea expoziției, artistul a fost inspirat de vocea și parcursul Mariei Tănase, percepute de el, copil fiind în 1963, ca o pierdere ireparabilă pentru cultura românească.

Mihai Dascălu este elev al graficianului Gabriel Bratu și a urmat cursuri de sculptură cu Ilie Berindei. Debutul său datează de acum 51 de ani, într-o expoziție de grup la Muzeul de Artă din Craiova, iar prima sa expoziție personală a avut loc la Galeriile „Cromatic”. Din 1981, este membru al Cenaclului Brâncuși.

Expoziția „Maria Tănase – chipuri” va fi deschisă publicului până vineri, 26 septembrie, oferind craiovenilor ocazia de a redescoperi prin portrete expresivitatea și magia Mariei Tănase.

