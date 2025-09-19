10.5 C
Știri de ultima orăLocalDolj(VIDEO) Dolj: Bărbat din Malu Mare, reținut pentru agresiune sexuală asupra unei minore

(VIDEO) Dolj: Bărbat din Malu Mare, reținut pentru agresiune sexuală asupra unei minore

Mariana BUTNARIU
De Mariana BUTNARIU

-

Polițiștii Secției nr. 4 Rurală Coșoveni l-au reținut, pentru 24 de ore, pe un bărbat de 57 de ani din comuna Malu Mare, suspectat de comiterea unei infracțiuni de agresiune sexuală asupra unui minor.

Incidentul s-a petrecut în seara zilei de 16 septembrie, în jurul orei 20.30, pe un teren de fotbal din localitate. Fetița de 10 ani ar fi fost abordată de bărbatul în cauză și atinsă în zonele intime. Sesizarea a fost făcută de tatăl victimei pe 17 septembrie.

Sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova, bărbatul a fost introdus în arestul IPJ Dolj.

Astăzi, suspectul urmează să fie prezentat Parchetului pentru dispunerea unei măsuri preventive. Ancheta continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor faptei.

