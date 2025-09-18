Craiova: „Aladin“ și „Bucătăria Familiei Balaur“, în week-end, la Colibri

Teatrul pentru copii și tineret Colibri Craiova pregătește un nou week-end de poveste cu „Aladin“ și „Bucătăria Familiei Balaur“, Vor interpreta actorii:

Marin Fagu,

Emanuel Popescu,

Oana Stancu,

Alis Ianoș,

Cosmin Dolea,

Adriana Ioncu,

Ionica Dobrescu,

Daniel Mirea.

Sâmbătă, ora 18:00, aflăm totul despre „Aladin“, în spectacolul reinterpretare în versuri de Andreea Radu. Regia și muzica originală sunt semnate de Apostolache Kiss Zeno.

Prin cântece și momente ritmate, povestea ne arată cum Aladin învață că iubirea, prietenia și libertatea sunt adevăratele bogății, iar Duhul, cu umorul său, ne ghidează prin toate întâmplările.

Duminică, ora 11:00, suntem poftiți în „Bucătăria Familiei Balaur“, dramatizare de Ana Cucu – Popescu, după povești de Adina Rosetti, regia Delia Gavlițchi.

„Spectacolul urmărește joaca dintre părinți și copii și oferă metode de utilizare a ludicului în parenting. Când este ultima dată când te-ai jucat cu copilul tău, din tot sufletul, renunțând la barierele impuse de condiția de adult? Sper ca tot mai multe bucătării să fie pline de făină după acest spectacol.“ (Delia Gavlițchi, regizoare)

Vârsta minimă recomandată: 3 ani

Citește și: Macron va prezenta „dovezi științifice” într-un proces de defăimare din SUA pentru a demonstra că Brigitte este femeie