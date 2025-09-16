Înscrieri la Concursul Național de Poezie TRADEM 2025

Casa de Cultură „Traian Demetrescu“ continuă înscrierile pentru cea de-a 47-a ediție a Concursului Național de Poezie TRADEM 2025.

Concursul se adresează iubitorilor poeziei, care au cetățenie română, cu vârsta cuprinsă între 14 – 44 de ani, care nu au publicat un volum individual de versuri. Participanții trebuie să îndeplinească toate celelalte condiții prevăzute în regulamentul publicat pe https://teatrulcolibri.ro/event/concursul-national-de-poezie-tradem-2/.

Nu pot participa la acest concurs:

membri ai Uniunii Scriitorilor din România sau ai altor asociații de profil,

nici cei care au obținut Premiul TRADEM la edițiile anterioare.

Înscrierile se vor încheia pe 25 octombrie 2025. Juriul este format din:

lect. univ. dr. Xenia Negrea,

lect. univ. dr. Mihai Ene,

lect. univ. dr. Petrișor Militaru

Juriul va evalua lucrările, rezultatele finale urmând să fie anunțate pe 03 noiembrie 2025.

Câștigătorilor le vor fi acordate premii în bani, iar creațiile premiate vor fi publicate într-o antologie de poezie.

Citește și: Craiova: Continuă ridicarea autovehiculelor abandonate pe domeniul public