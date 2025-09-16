Craiova: Continuă ridicarea autovehiculelor abandonate pe domeniul public

Primăria Craiova anunţă că va continua ridicarea autovehiculelor abandonate pe domeniul public, aflate într-o stare avansată de degradare.

Astfel, în perioada următoare de pe raza Municipiului Craiova vor fi ridicate următoarele autoturisme:

1.Autoturismul marca Chevrolet, de culoare gri, cu număr de înmatriculare DJ.37.CID, situat pe str. Dezrobirii, bl. H30;

2.Autoturism marca Daewoo, de culoare albă, cu număr de înmatriculare DJ.06.KAY, situat pe str. Dezrobirii, bl. H30;

3.Autoturism marca Volvo, de culoare neagră, cu număr de înmatriculare DJ.45.RIM, situat pe str. Dezrobirii, bl. H33;

4.Autoturism marca Ford, de culoare albă, cu număr de înmatriculare DJ.11.YAW, situat pe str. Dezrobirii, bl. F12;

5.Autoturism marca Volkswagen, de culoare verde, cu număr de înmatriculare DJ.90.NDA, situat pe str. Nicolae Bănescu, bl. D2;

6.Autoturism marca Ford, de culoare neagră, cu număr de înmatriculare DJ.02.CTI, situat pe str. Nicolae Bănescu, bl. D9;

7.Autoturism marca Mercedes, de culoare verde, cu număr de înmatriculare B.300.MCM, situat pe str. Giuseppe Verdi, nr. 8;

8.Autoturism marca Dacia, de culoare albă, cu număr de înmatriculare DJ.94.AND, situat pe Aleea Magnoliei, nr. 158.

