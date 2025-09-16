24 C
Craiova
marți, 16 septembrie, 2025
Craiova: Continuă ridicarea autovehiculelor abandonate pe domeniul public

Craiova: Continuă ridicarea autovehiculelor abandonate pe domeniul public

De Mariana BUTNARIU
Se ridică autovehiculele abandonate pe domeniul public
Primăria Craiova anunţă că va continua  ridicarea autovehiculelor abandonate pe domeniul public, aflate într-o stare avansată de degradare.

Astfel, în perioada următoare de pe raza Municipiului Craiova vor fi ridicate următoarele autoturisme:

1.Autoturismul marca Chevrolet, de culoare gri, cu număr de înmatriculare DJ.37.CID, situat pe str. Dezrobirii, bl. H30;
2.Autoturism marca Daewoo, de culoare albă, cu număr de înmatriculare DJ.06.KAY, situat pe str. Dezrobirii, bl. H30;
3.Autoturism marca Volvo, de culoare neagră, cu număr de înmatriculare DJ.45.RIM, situat pe str. Dezrobirii, bl. H33;
4.Autoturism marca Ford, de culoare albă, cu număr de înmatriculare DJ.11.YAW, situat pe str. Dezrobirii, bl. F12;
5.Autoturism marca Volkswagen, de culoare verde, cu număr de înmatriculare DJ.90.NDA, situat pe str. Nicolae Bănescu, bl. D2;
6.Autoturism marca Ford, de culoare neagră, cu număr de înmatriculare DJ.02.CTI, situat pe str. Nicolae Bănescu, bl. D9;
7.Autoturism marca Mercedes, de culoare verde, cu număr de înmatriculare B.300.MCM, situat pe str. Giuseppe Verdi, nr. 8;
8.Autoturism marca Dacia, de culoare albă, cu număr de înmatriculare DJ.94.AND, situat pe Aleea Magnoliei, nr. 158.

