Concert simfonic Brahms, la Filarmonica Oltenia

Concertul simfonic de vineri seara, ora 19.00, readuce pe scena filarmonicii oltene pe violonistul virtuoz Remus Azoiţei, artist cu o sensibilitate marcantă și o tehnică strălucitoare.

Publicul este invitat să asculte muzica învăluitoare a lui Brahms și pe cea inedită a lui Șostakovici, sub bagheta dirijorului Svilen Simeonov. De altfel, muzicianul bulgar prezintă pe parcursul Stagiunii Speranței/ Hope Season integrala simfoniilor și lucrărilor concertante de Brahms.

În program:

Dmitri Șostakovici: Concertul nr. 1 în La minor pentru vioară și orchestră, op. 77

Johannes Brahms: Simfonia nr. 2 în Re major, op. 73

Svilen Simeonov – dirijor

Muzician și profesor de renume internațional, Svilen Simeonov este dirijor principal al Orchestrei Sofia Sinfonietta, dirijor principal al Filarmonicii de Stat din Vidin și director muzical și dirijor șef al Orchestrei Sofia Amadeus. S-a impus ca unul dintre cei mai importanți dirijori din Bulgaria. A fost distins cu premiul Muzicianul Anului cu orchestra Sofia Amadeus, Crystal Lyre Award cu Colegium Musicum-Bankja și Premiul Lira de Aur cu Sofia Sinfonietta.

Cadru didactic universitar dedicat, Svilen Simeonov a predat dirijat în Sofia – Bulgaria, Youngstown – Dana School of Music – SUA, Seul – Coreea de Sud, Hanoi – Vietnam, Kozani și Vlasti – Grecia, Festivalul Golfului – Italia. În calitate de dirijor invitat permanent, Svilen Simeonov lucrează cu orchestra și baletul Festivalului Strauss, cu Euroconcert și Promoconcert Operetten Buhne Wien, Heinz Helberg și Teatro Lirico d’Europa.

Maestrul Simeonov a dirijat în aproape toate sălile de concerte prestigioase din lume, printre care se numără: Sala Filarmonicii din Berlin, Musikverein Sala de Aur – Viena, Concertgebouw – Amsterdam.

Remus Azoiţei – violonist

Numit de către revista britanică The Strad ca ‟un virtuoz incurabil cu suflet şi tehnică fabuloase”, violonistul Remus Azoiţei a debutat la 8 ani cu orchestra simfonică din oraşul său natal, Galaţi. După ce în 1995 a absolvit Conservatorul din Bucureşti la clasa lui Daniel Podlovski, Remus Azoiţei obţine o bursă de studii la renumita Juilliard School din New York, unde are şansa să studieze cu Dorothy Delay şi Itzhak Perlman, la finalul pregătirii sale obţinând titlul de Master of Music. De-a lungul timpului, a beneficiat și de îndrumarea violonistului Bujor Prelipcean.

Remus Azoiţei a concertat în săli prestigioase cum ar fi Carnegie Hall în New York, Concertgebouw Amsterdam, Salle Cortot Paris. În 2001, a fost numit profesor de vioară al Academiei Regale de Muzică din Londra, la acel moment fiind cel mai tânăr profesor de vioară din întreaga istorie de 200 ani a Academiei. În 2007, a pus bazele Societăţii Enescu din Londra, fiind unul din membrii fondatori precum şi directorul său artistic, poziţie pe care o ocupă în continuare.

Remus Azoiței cântă pe o vioară Niccolo Gagliano

Remus Azoiței cântă pe o vioară Niccolo Gagliano, creată în anul 1750.

Şostakovici a dedicat Concertul nr. 1 în La minor pentru vioară şi orchestră, op. 77 celebrului violonist David Oistrah. Considerând forma un element subordonat, Şostakovici a schimbat concepţiile tradiţionale, exprimând într-o manieră inedită bogatul conţinut de idei şi sentimente.

Simfonia a II-a în Re major, op. 73 de Brahms a fost descrisă de dirijorul Felix Weingartner ca „un peisaj olandez în apus de soare”, fiind un poem închinat frumuseților naturii.