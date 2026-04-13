IGSU: Peste 1.500 de intervenții în prima zi de Paște

Salvatorii din cadrul Inspectoratului general pentru Situații de Urgență au avut, în prima zi de Paște, peste 1.500 de intervenții, dintre care circa 90 au fost pentru stingerea unor incendii.

‘În prima zi de Paște, aproape 5.000 de pompieri cu peste 4.000 de mijloace tehnice au fost la datorie pentru acordarea asistenței medicale de urgență, stingerea incendiilor și alte situații de urgență. Astfel, în ultimele 24 de ore, la nivel național, s-au înregistrat 1.534 de intervenții.

Salvatorii au acționat pentru stingerea a 91 de incendii, au intervenit în 1.311 de cazuri SMURD (dintre care 1.305 pentru acordarea primului ajutor medical și 6 misiuni de descarcerare), precum și în alte 132 de situații care au vizat protecția comunităților’, se arată într-un comunicat al IGSU transmis, potrivit Agerpres.

Potrivit sursei citate, numărul intervențiilor efectuate de inspectoratele pentru situații de urgență este ușor în scădere față de cel înregistrat în prima zi de Paște a anului trecut, fiind gestionate 1.534 de misiuni în 2026, comparativ cu 1.570 în 2025.

