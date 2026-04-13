Bolojan, mesaj pentru Magyar: Așteptăm cu nerăbdare să continuăm să întărim Parteneriatul Strategic

Premierul Ilie Bolojan îi transmite „călduroase felicitări” lui Péter Magyar după victoria electorală din Ungaria. Bolojan a anunțat că România este pregătită să întărească Parteneriatul Strategic bilateral, cu accent pe cooperarea economică și sectorială.

„Așteptăm cu nerăbdare să continuăm să întărim Parteneriatul Strategic, cu accent pe cooperarea economică și sectorială”, a postat Bolojan pe X.

„Prioritatea noastră este să lucrăm împreună pentru a îmbunătăți viețile cetățenilor noștri, într-o Uniune Europeană mai puternică, mai unită și mai competitivă”, a adăugat Bolojan, conform G4Media.ro

Premierul României îi dorește lui Magyar un „mandat de succes”.