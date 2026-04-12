Qatarul își va relua complet activitățile de navigație maritimă

Începând de duminică, statul Qatar va relua navigația maritimă pentru toate categoriile de nave, dar a îndemnat operatorii să respecte protocoalele de siguranță, potrivit AP.

Ministerul Transporturilor din Qatar a anunțat sâmbătă reluarea completă a activităților de navigație maritimă începând de duminică, între orele 6:00 și 18:00, extinzând decizia la „tuturor categoriilor de nave maritime și moduri de transport”.

Ministerul a îndemnat operatorii, într-un comunicat, să respecte protocoalele de siguranță.

Nu a fost imediat clar dacă decizia a însemnat că navelor qatareze li se va permite să tranziteze Strâmtoarea Ormuz, care a rămas practic închisă până sâmbătă.

