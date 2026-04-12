A născut în avion, iar părinții nu știu care va fi cetăţenia micuţului

Un caz neobișnuit a stârnit dezbateri aprinse după ce o femeie a născut în timpul unui zbor din Jamaica spre Statele Unite. Copilul a venit pe lume în avion, iar cetățenia lui rămâne incertă, în funcție de spațiul aerian în care se afla aeronava în acel moment.

O pasageră a intrat în travaliu la bordul unui zbor Caribbean Airlines, pe 4 aprilie, pe ruta Kingston – New York, potrivit Daily Mail. Bebelușul s-a născut spre finalul cursei, fără ca echipajul să declare o situație de urgență. După aterizare, atât mama, cât și copilul au primit îngrijiri medicale.

Reprezentanții companiei aeriene au transmis că situația a fost gestionată conform procedurilor: „Compania apreciază profesionalismul și reacția echilibrată a echipajului, care a gestionat situația în conformitate cu procedurile stabilite, asigurând siguranța și confortul tuturor celor aflați la bord.”

Certificatul de naștere va fi, cel mai probabil, emis în locul unde avionul a aterizat, însă spațiul aerian rămâne elementul-cheie.

Într-o înregistrare audio apărută în spațiul public, un controlor de trafic aerian a sugerat ca bebelușul să fie numit „Kennedy”, în contextul în care avionul urma să aterizeze pe aeroportul John F. Kennedy din New York.

