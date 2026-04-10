Bebelușul de câteva zile al unui român, găsit printre droguri și gunoi la Roma

Un copil de doar 15 zile este în stare gravă, după ce a fost găsit dormind pe o saltea, pe o podea murdară, complet gol și înconjurat de gunoaie și mucegai. În locuința părinților copilului, un apartament din Roma, au fost găsite aproximativ 5 kilograme de marijuana și hașiș. Cuplul era deja implicat într-un caz de omor din culpă pentru moartea unui alt copil.

Investigațiile inițiale, efectuate de Grupul VII Appio al poliției locale, au început după ce bebelușul fusese luat de mama sa de la personalul medical la câteva zile după naștere, împiedicându-l astfel să primească tratamentul necesar. După mai multe zile de urmărire, ofițerii au ajuns la domiciliu cuplului, unde l-au găsit pe nou-născut în stare gravă, scrie Rai News.

În timpul percheziției, în interiorul apartamentului a fost găsită o cantitate mare de stupefiante, inclusiv marijuana și hașiș. Aproximativ 5 kilograme de droguri erau în locuința acestora, cu o valoare estimată între 60.000 și 70.000 de euro.

Partenerul mamei, un bărbat român în vârstă de 49 de ani, a fost arestat sub acuzația de deținere ilegală de stupefiante în scopul traficului. Mama copilului, o italiancă în vârstă de 31 de ani, a fost pusă sub acuzare. Nou-născutul, încă alăptat, a fost încredințat în grija personalului medical de la un spital de neonatologie.

Românul are antecedente penale pentru trafic de droguri, furt și jafuri, în timp ce italianca nu are antecedente penale, dar este anchetată împreună cu partenerul ei pentru omor din culpă în 2025.

Cei doi sunt implicați într-un proces penal în legătură cu moartea unui alt copil anul trecut, la câteva zile după naștere.

Cauza a fost meningita fulminantă și o infecție pulmonară cauzată de ingerarea de lichid amniotic, în urma unei nașteri la domiciliu care a avut loc fără asistență medicală.

