Oficiali iranieni, la Islamabad pentru discuţii privind încetarea focului

O delegaţie iraniană a ajuns noaptea trecută în capitala Pakistanului, Islamabad, pentru discuţii mediate cu Statele Unite, a relatat Wall Street Journal, citând persoane familiarizate cu situaţia, conform The Guardian.

Delegaţia este condusă de ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, şi de preşedintele Parlamentului, Mohammad Bagher Ghalibaf, potrivit relatării.

Agenţia semi-oficială de presă Tasnim din Iran a transmis că informaţiile privind sosirea oficialilor iranieni la Islamabad pentru a negocia cu SUA „sunt complet false”. Alte instituţii media afiliate statului iranian au relatat, de asemenea, astfel de dezminţiri, conform news.ro.

Se aşteaptă ca vicepreşedintele SUA, JD Vance, să conducă delegaţia americană. Acesta va fi însoţit de trimisul special al SUA, Steve Witkoff, şi de ginerele lui Donald Trump, Jared Kushner, ambii participând la trei runde de discuţii indirecte pe tema nucleară cu negociatori iranieni în Oman, înainte ca SUA şi Israelul să lanseze atacuri asupra Iranului pe 28 februarie.

