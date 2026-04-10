Anthropic bagă spaima în șefii banilor din America

Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, și președintele Rezervei Federale, Jerome Powell, au ținut săptămâna aceasta o ședință de urgență cu directorii executivi ai băncilor pentru a-i avertiza cu privire la riscurile cibernetice generate de cel mai recent model de interligență artificială (IA) al companiei Anthropic

Anthropic a lansat puternicul model Mythos la începutul acestei săptămâni, dar nu l-a făcut disponibil pe scară largă, invocând îngrijorarea că acesta ar putea expune vulnerabilități de securitate cibernetică necunoscute până acum.

Mythos poate sparge orice sistem sau browser

Compania a spus că modelul este capabil să identifice și să exploateze punctele slabe din „toate sistemele de operare majore și toate browserele web majore”. Săptămâna trecută, Anthropic a precizat că se află în discuții continue cu oficialii guvernului SUA cu privire la „capacitățile cibernetice ofensive și defensive” ale modelului. Accesul la Mythos va fi limitat la aproximativ 40 de companii de tehnologie, inclusiv Microsoft și Google, a transmis Anthropic.

Bloomberg News, care a relatat prima dată despre acest subiect joi, a scris că au fost prezenți directorii executivi ai Citigroup, Morgan Stanley, Bank of America, Wells Fargo și Goldman Sachs. Directorul executiv al JPMorgan, Jamie Dimon, nu a putut participa, a declarat una dintre surse pentru Reuters.