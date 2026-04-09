Aproape 2 tone de produse alimentare retrase și amenzi de peste 2 milioane de lei!

În perioada 31 martie – 7 aprilie 2026, inspectorii ANSVSA au desfășurat controale la peste 4.200 de unități – supermarketuri, piețe, patiserii, carmangerii și unități de procesare. Rezultatul? 274 de sancțiuni contravenționale în valoare de 2.150.800 lei, 12 suspendări și 4 interdicții de activitate, dar și aproape 2 tone de produse retrase de la vânzare.

Ce produse au fost retrase?

Ouă și carne tocată

Carne preparată de pasăre

Pește și icre

Produse zaharoase, sucuri și prăjituri

Principalele nereguli constatate:

Vânzarea peștelui fără asigurarea lanțului de frig,

Târguri organizate în spații neaprobate,

Manipularea produselor alimentare cu încălcarea normelor sanitare,

Deficiențe în spații, utilaje și echipamente de lucru,

Lipsa implementării programului HACCP.

Dr. Alexandru Nicolae Bociu, președintele ANSVSA, subliniază: „Rezultatele arată că vigilența trebuie menținută la cel mai înalt nivel. Miza este sănătatea cetățenilor – pe masa românilor trebuie să ajungă doar alimente sigure.”

Cum poți contribui și tu?

Dacă observi produse care nu respectă normele de siguranță alimentară, sună la numărul gratuit 0800 826 787. Inspectorii ANSVSA asigură permanența chiar și în weekend.

✅ Protejează-ți familia! Alege produse sigure, respectă igiena și verifică eticheta înainte de consum.

