Accident rutier pe Drumul Expres 12, în afara orașului Piatra-Olt

Un autoturism a oprit, azi, nejustificatpe Drumul Expres 12, în afara orașului Piatra-Olt, fiind acroșat de o autoutilitară. Evenimentul s-a soldat doar cu pagube materiale, fără victime.

Autoturismul implicat era condus de un bărbat de 52 de ani, din Craiova, județul Dolj. Autoutilitara era condusă de un tânăr de 31 de ani, din Buftea, județul Ilfov. Polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Olt s-au deplasat imediat la fața locului pentru cercetări.

Consecințe și sancțiuni:

Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest – rezultate negative. Bărbatul de 52 de ani a fost sancționat contravențional cu amendă de 810 lei și 3 puncte penalizare pentru oprirea nejustificată.

Polițiștii reamintesc conducătorilor auto să nu oprească pe drumurile expres sau autostrăzi decât în situații strict justificate, pentru a evita accidentele și pagubele materiale.

