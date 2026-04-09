Salvare spectaculoasă a unei pisici blocată pe acoperișul sălii de sport din Drăgășani

O pisică a fost salvată cu succes de pompierii militari vâlceni, după ce a rămas blocată timp de trei zile pe acoperișul sălii de sport a Școlii Gimnaziale „Nicolae Bălcescu” din Drăgășani. Animalul a fost coborât în siguranță și predat proprietarei sale, nevătămat

Pompierii din cadrul Detașamentul de Pompieri Drăgășani au fost solicitați pentru salvarea unui animal de talie mică blocat pe acoperișul sălii de sport din curtea școlii.

La sosirea echipajului, pisica se afla la o înălțime de peste 10 metri, blocată acolo de aproximativ trei zile, conform martorilor.

Cu ajutorul echipamentului specific, pompierii au reușit să ajungă la pisică și să o coboare în siguranță. Animalul, speriat, dar nevătămat, a fost predat proprietarei sale, care locuiește în proximitatea școlii.

Recomandări pentru prevenirea accidentelor cu animale de companie

Nu încercați să salvați animalele singuri din locuri inaccesibile (acoperișuri, copaci, structuri înalte).

Evitați improvizațiile periculoase, cum ar fi scările instabile sau obiectele lungi.

Apelați la numărul de urgență 112 pentru intervenție profesionistă.

Asigurați spațiul locuinței sau curtea pentru a preveni accesul animalelor în zone periculoase.

Monitorizați animalele tinere sau curioase, mai ales în timpul jocului sau activităților exterioare.

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „General Magheru” al judeţului Vâlcea intervine prompt pentru protejarea vieții, indiferent că este vorba despre oameni sau animale. Cetățenii sunt încurajați să apeleze instituțiile abilitate în situații de risc.

