Vâlcea: Incendiu la o anexă gospodărească în Budești – o victimă rănită

Pompierii militari vâlceni au fost solicitați, cu puțin timp în urmă, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o anexă gospodărească din localitatea Budești.

S-au deplasat de urgență la locul evenimentului, forțe din cadrul Detașamentului de Pompieri Râmnicu Vâlcea, cu:

două autospeciale de stingere cu apă și spumă,

o ambulanță SMURD. A fost anunțat și SVSU din localitate.

Echipajele operative soite la locul evenimentului au constatat că incendiul se manifestă la o magazine de lemne, cu suprafața de cca 30 de mp.

Incendiul a fost localizat în scurt timp de la sosirea pompierilor militari. Se acționează pentru stingerea ultimelor focare și îndepărtarea efectelor negative.

În urma incendiului, o femeie a suferit arsuri la nivelul feței și membrului superior drept. Victima a fost transportată la UPU Vâlcea, conștientă și cooperantă, de către ambulanța SMURD.

Incendiu a fost lichidat. A ars o structură de lemn în s = 30 mp, sursa aprinderii: jar sau scântei.

