Vâlcea: Incendiu la o anexă gospodărească în Budești – o victimă rănită

De Mariana BUTNARIU
La faţa locului acţionează forțe din cadrul Detașamentului de Pompieri Râmnicu Vâlcea

Pompierii militari vâlceni au fost solicitați, cu puțin timp în urmă, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o anexă gospodărească din localitatea Budești.
S-au deplasat de urgență la locul evenimentului, forțe din cadrul Detașamentului de Pompieri Râmnicu Vâlcea, cu:

  • două autospeciale de stingere cu apă și spumă,
  • o ambulanță SMURD. A fost anunțat și SVSU din localitate.

Echipajele operative soite la locul evenimentului au constatat că incendiul se manifestă la o magazine de lemne, cu suprafața de cca 30 de mp.
Incendiul a fost localizat în scurt timp de la sosirea pompierilor militari. Se acționează pentru stingerea ultimelor focare și îndepărtarea efectelor negative.
În urma incendiului, o femeie a suferit arsuri la nivelul feței și membrului superior drept. Victima a fost transportată la UPU Vâlcea, conștientă și cooperantă, de către ambulanța SMURD.

Incendiu a fost lichidat. A ars o structură de lemn în s = 30 mp, sursa aprinderii: jar sau scântei.

