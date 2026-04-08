Demisia conducerii DGASPC Argeș, cerută de politicieni PNL după ce un copil s-a sinucis într-un centru de tip familial

Președintele PNL Argeș, deputata Alina Gorghiu, și suprefectul de Argeș, Dragoș Predescu (PNL), cer demisia conducerii Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC), după decesul unui copil de 12 ani aflat într-un centru de tip familial din municipiul Pitești, informează Agerpres.

„Aștept concluziile raportului oficial care va fi publicat de Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție. Pentru că vreau să înțeleg cum este posibil ca un sistem de asistență socială, creat pentru a proteja copiii, să eșueze în cel mai grav mod posibil. Un copil de doar 12 ani, aflat în grija statului, a murit. Nu vorbim despre o statistică. Vorbim despre o viață care trebuia protejată. (…) Consider că este nevoie de asumare imediată la nivelul conducerii DGASPC Argeș“, a scris Alina Gorghiu miercuri, pe Facebook.

Ea menționează că acțiunea de control de la DGASPC Argeș vizează modul de monitorizare a copilului și respectarea planului de intervenție, condițiile din locuința de tip familial și nivelul real de supraveghere, responsabilitatea personalului implicat și a managementului de caz, identificarea eventualelor deficiențe sistemice sau neglijențe și stabilirea de măsuri concrete și sancțiuni pentru cei responsabili.

Și subprefectul județului Argeș, Dragoș Predescu (PNL), a cerut demisia conducerii DGASPC în acest caz.

„Cred că este nevoie de o schimbare reală și de asumare la nivelul managementului instituției. A murit un copil de doar 12 ani, aflat în grija autorităților județene pentru protecția copilului. Este un fapt extrem de grav, care ridică întrebări serioase despre modul în care sunt protejați copiii instituționalizați la nivelul județului Argeș. Acest copil a căzut de la etajul 4 al unui apartament din Pitești – o locuință de tip familial administrată de Protecția Copilului Argeș. Vorbim despre un copil care avea nevoie de protecție, sprijin și supraveghere. Direcția pentru Protecția Copilului avea obligația să îi ofere siguranță“, a transmis subprefectul.

Copilul s-a aruncat de la etajul patru

Incidentul a avut loc pe 6 aprilie, când autoritățile au fost alertate că un minor s-ar fi aruncat de la etajul al patrulea al unui bloc de locuințe din Pitești.

„La fața locului s-au deplasat de urgență polițiștii și un echipaj medical care au acordat primul ajutor minorului însă, din păcate, acesta a fost declarat decedat. Minorul a fost identificat ca fiind un tânăr de 12 ani, din Căldăraru, ce se afla internat în Centrul de tip familial “Casa Noastră“, situat la etajul 4 al blocului lângă care minorul a fost găsit căzut“, au precizat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Argeș.

Poliția a fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și neglijență în serviciu, pentru stabilirea tuturor împrejurărilor producerii evenimentului.

DGASPC Argeș a anunțat că au fost demarate verificări interne. Ceilalți copii care se aflau în apartament cu copilul care și-a luat viața vor beneficia de sprijin psihologic, aceștia fiind relocați temporar într-un alt serviciu social.

Citește și: Un șofer băut a lovit cu mașina un polițist care voia să-l verifice