Cutremur în această dimineața în România

În dimineața zilei de 8 aprilie 2026, la ora 05:28:01 (ora locală), s-a produs un cutremur mediu în zona seismică Vrancea, județul Buzău, a anunţat Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

Seismul a avut o magnitudine de 4.0 și că a avut o adâncime de 147,7 km, iar intensitatea resimțită a fost de gradul II.

Seismul a avut loc în apropierea mai multor orașe: 52 km SE de Sfântu Gheorghe, 56 km E de Brașov, 62 km S de Buzău, 68 km S de Focșani, 73 km N de Ploiești și 99 km NE de Târgoviște.

Până în prezent, nu au fost raportate pagube sau victime, iar autoritățile recomandă calm și urmărirea eventualelor replici.

