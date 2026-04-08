Ministerul Apărării anunţă ultimele pregătiri pentru Programul soldat gradat voluntar în termen

Ministrul Apărării Naţionale, Radu Miruţă, şi şeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiţă Vlad, au vizitat, marţi, Batalionul 265 Poliţie Militară, una dintre unităţile militare în care se va desfăşura instruirea soldaţilor şi gradaţilor voluntari în termen (SGVT), anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio București.

Potrivit unui comunicat al MApN, programul are ca obiectiv formarea unei rezerve operaţionale tinere şi bine pregătite. În funcţie de rezultatele obţinute, tinerii vor putea opta pentru continuarea unei cariere militare.

”Ne dorim ca prin acest program să formăm nu doar militari bine instruiţi, ci şi cetăţeni pregătiţi pentru provocările actuale. SGVT reprezintă o investiţie atât în capacitatea de apărare, cât şi în rezilienţa societăţii româneşti”, a declarat ministrul, citat în comunicat.

Armata României oferă condiţii moderne de cazare, hrănire, instruire şi pregătire fizică

În anul 2026, Armata României oferă condiţii moderne de cazare, hrănire, instruire şi pregătire fizică, a menţionat MApN.

”Infrastructura unităţilor a fost modernizată, iar condiţiile oferite sunt la standarde ridicate. Ne-am asigurat că facilităţile de cazare, hrănire şi pregătire răspund cerinţelor unui proces de instruire eficient şi adaptat realităţilor actuale”, a declarat şi şeful Statului Major al Apărării, conform comunicatului.

În urma aprobării bugetului, MApN a demarat procesul de avizare a actelor normative necesare implementării programului SGVT, pentru anul 2026 fiind planificată instruirea a aproximativ 3.500 de tineri.

