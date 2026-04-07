Primarul unui sector din București vrea să boteze un parc după Donald Trump

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a anunțat că anul acesta va amenaja un nou parc în sector și îl va numi după președintele american Donald Trump.

Daniel Băluță a anunțat planul său marți, printr-o postare pe Facebook.

Edilul susține că locuitorii Sectorului 4 „pot deveni parte a unei povești globale, de prietenie și respect între națiuni”.

„Anul acesta, când Statele Unite vor sărbători 250 de ani de la semnarea Declarației de Independență, momentul ce a marcat nașterea națiunii americane, și noi vom putea marca lucrul acesta într-un mod deosebit. Noul parc, pe care îl amenajăm lângă Parcul Tudor Arghezi, va celebra acest moment important și va purta numele actualului președinte al Statelor Unite, Donald J. Trump, ca simbol al prieteniei și valorilor comune care ne unesc”, a anunțat primarul.

Citește și: Un român din Italia s-a înecat într-un râu după ce a alunecat de pe o stâncă